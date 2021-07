Biancamaria Rossi nuovo direttore della Società della Salute

“La Società della salute Alta Valdelsa acquisisce una grande professionalità - spiega David Bussagli, sindaco di Poggibonsi e presidente della Sds - siamo convinti che la nuova direttrice saprà calarsi con attenzione e capacità in questo ruolo per lei inedito ma per il quale potrà fare leva su competenze e capacità relazionali che tutti le riconoscono. In questa occasione tutta la Società della salute Alva Valdelsa rivolge un caloroso saluto e un grazie sentito al dottor Luca Vigni, che in questi anni si è profuso senza risparmio di energie in questo ruolo”.

Antonio D’Urso, direttore generale dell’Asl Toscana sud est, afferma: “La nomina di Biancamaria Rossi come nuovo direttore della Società della salute e quindi della zona distretto dell’Alta Valdelsa rappresenta il riconoscimento di un’importante professionalità che da oggi arricchisce la nostra azienda. Nel ringraziare il dottor Vigni per l’impegno umano e professionale profuso in questi anni, rivolgo gli auguri di un proficuo lavoro al nuovo direttore, nella convinzione che saprà affrontare al meglio gli impegni che la attendono”.

“Ringrazio i sindaci dei comuni dell’Alta Valdelsa e il direttore generale dell’Asl Toscana sud est Antonio D’Urso - osserva il nuovo direttore Biancamaria Rossi - per la fiducia che mi hanno accordato nell’affidarmi questo incarico. Questo è un territorio in cui la cura e l’attenzione ai servizi sociali, sociosanitari e sanitari territoriali è molto alta, circostanza che rende ancora più impegnativa la sfida che mi trovo ad affrontare. Le istituzioni, l’azienda, chi mi ha preceduto insieme a tutte le donne e gli uomini che lavorano in questa zona hanno contribuito a rendere i servizi efficienti e di qualità. Conto di instaurare un rapporto leale e di piena collaborazione con tutti e mi adopererò con impegno per raggiungere i traguardi che ci aspettano”.



Pubblicato il 1 luglio 2021