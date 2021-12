Covid: boom di casi in Toscana, 1.222 nelle ultime 24 ore

I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.222 su 34.564 test di cui 12.617 tamponi molecolari e 21.947 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,54% (10,8% sulle prime diagnosi). Queste le prime anticipazioni per quanto riguarda il bollettino covid di oggi giovedì 16 dicembre. Intanto, al Mandela forum è iniziata la campagna di vaccinazione pediatrica con Matteo, il primo in Toscana per questa fascia di età a ricevere il vaccino Pfizer.

