Bozza monitoraggio Iss: Toscana verso la zona arancione

Calo dell'Rt nazionale e diminuzione dell'incidenza dei casi: sono questi i due dati fondamentali nella bozza del monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità, secondo quanto si apprende dall'Ansa.

Come anticipato ieri anche da Valdelsa.net, Toscana va verso un ritorno in zona arancione insieme ad altre quattro regioni: Piemonte, Lombardia, Friuli e Emilia Romagna.

Poco fa il governatore della Regione Eugenio Giani ha anticipato che comunque vada alcuni territori resteranno zona rossa, in base all'andamento dei contagi: ''Come Rt - ha detto Giani - noi oggi siamo a 1,01, quindi addirittura molto vicini a quella che era la soglia fra zona gialla e zona arancione. Come dati dei contagi siamo su un indice stamattina di 230, quindi sotto la soglia dei 250: comunque deciderà la cabina di regia, io però voglio tenere un atteggiamento prudente e rigoroso, perché negli ospedali la situazione è veramente sul limite della saturazione, quindi io il limite di 250 lo applicherò alle zone sociosanitarie".

Pubblicato il 9 aprile 2021