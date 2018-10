Buffet medievale e teatro di figura a Castelnuovo d'Elsa, lungo la Francigena

Il maialino allo spiedo cotto in piazza e i timballi di rape rosse. La zuppa di legumi e il “favato”, uno dei piatti preferiti di Federico II. Un buffet con piatti rigorosamente medioevali accompagnerà “Figure in concerto”, serata musicale tra “opera lirica e puppet show” che aprirà ufficialmente gli spettacoli lungo la Via Francigena in Piazza Santa Barbara, nella frazione collinare di Castelnuovo d’Elsa, venerdì 5 ottobre 2018, dalle ore 19.00 in poi.

Organizzata dal Comune di Castelfiorentino in collaborazione con le associazioni locali (in particolare l’Associazione Culturale Teatrale GAT), la serata si aprirà con una presentazione a cura di Claudio Cinelli (regista) e Sandra Bellucci (Teatrobria) dal titolo “Il Teatro di Figura nel Medioevo”, nella quale gli spettatori saranno come catapultati in un gioco teatrale semplice, esilarante, immediato.

Fra i protagonisti Claudio Cinelli, una delle figure più eclettiche del panorama artistico teatrale italiano (le sue esperienze spaziano dal teatro alla lirica, fino al teatro di figura) il quale darà vita - prima del concerto - a uno spettacolo in cui tutto deve apparire estremamente candido, infantile, per celare l’alta difficoltà tecnica rispetto a partiture, ritmi, intonazioni, e per “dare voce alle figure, interagire con esse, animarle, mettersi anche in competizione, con un effetto di ardito sdoppiamento”.

A seguire (19.30) il “Buffet medioevale” con figuranti in costume per immergersi nell’atmosfera dell’epoca anche con il gusto e l’olfatto. Fra le prelibatezze, zuppa di legumi, i timballi di rape rosse (che resistevano bene al freddo, rendendole adatte ai tempi di carestia), il “favato” (purè di fave con cicoria selvatica), e il maialino arrosto, una pietanza quest’ultima che nel Medioevo si potevano permettere solo i nobili e l’alto clero.

Alle 21.20 è in programma il Concerto, con Bianca Barsanti (soprano) e Alice Ulivi (pianoforte): musiche di Puccini (Aria Musetta, Coro Muto), Boccherini (Scherzo), Delibes (Lakme’), Catalani (Walli), Saint Saens (Morte del cigno), Offenbach (La Bambola), Mozart (Regina notte), Bernstein (Candide).

Contributo concerto € 8,00; contributo concerto e cena € 17,00. Info e prenotazioni: 366.3213691; nicolapannocchi@gmx.com

La Via Francigena in Valdelsa – che è organizzata con il contributo di Ente Cambiano Scpa - gode del patrocinio della Regione Toscana, della Città Metropolitana di Firenze, dell’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa, e di diciassette Comuni della Toscana centrale. “La via Francigena in Valdelsa” è inserita nel programma del Festival europeo “Vie Francigene, Cammini, Ways, Chemins - Collective Project” 2018”, promosso dall’Associazione Europea delle Vie Francigene. Per informazioni: www.comune.castelfiorentino.fi.it, dove è possibile scaricare il programma completo.

Pubblicato il 2 ottobre 2018