Buon Natale, Emma Villas Aubay Siena! Grande vittoria in Lombardia contro Cantù

La Emma Villas Aubay Siena si fa il regalo di Natale andando a vincere in casa della Pool Libertas Cantù quinta in classifica. E’ stata una prova solida quella dei ragazzi allenati da coach Paolo Montagnani, che a muro hanno dato delle ottime risposte e che hanno trovato in Onwuelo, Kuznetsov e Ottaviani degli attaccanti capaci di fare male alla compagine brianzola. A muro il computo premia nettamente Siena: 2 blocks dei brianzoli contro 10 della Emma Villas Aubay Siena.

Primo set

Siena inizia il match con Pinelli in cabina di regia e Onwuelo opposto, Ottaviani e Kuznetsov in banda, Rossi e Mattei al centro, Sorgente libero.

Subito punto break per Siena, grazie al buon servizio di Ottaviani e con Mattei che gioca bene sulle mani del muro avversario. Onwuelo parte con le marce alte, ed è subito autore di 3 punti. Motzo dai nove metri è autore dell’ace dell’8-8. Qualche imperfezione senese in difesa permette ai brianzoli di toccare il +2 (15-13). Sbaglia anche Cantù, con Hanzic che pesta la riga della seconda linea. Un monster block di Pinelli su Motzo dà la parità. Onwuelo schiaccia giù il 18-20, ed è un altro punto break per la Emma Villas Aubay che arriva grazie alla bella battuta di Andrea Mattei. Motzo tira out: 19-22.

Super Onwuelo: batte bene e poi chiude il punto in prima persona, 19-23. Da posto 4 Kuznetsov mette giù il pallone del 20-25. Sei punti per l’opposto di Siena nel primo set da lui chiuso con il 100% in attacco.

Secondo set

Da applausi a scena aperta il salvataggio di Ivan Kuznetsov, che viene poi finalizzato dal muro vincente di Andrea Mattei. Il russo è protagonista nell’avvio di secondo set. Si viaggia sul filo dell’equilibrio, con Kuznetsov che attacca tanto e bene da posto 4. Tre punti consecutivi di Siena permettono alla Emma Villas Aubay di portarsi sull’11-14: muro spettacolare di Pinelli per l’11-14 ed ace di Kuznetsov per l’11-15. Ancora Siena ottima a muro: Rossi ferma l’attacco locale per l’11-16. Arriva ancora un altro muro senese, questa volta porta la firma di Giuseppe Ottaviani.

La squadra di coach Paolo Montagnani sta giocando un grande volley: ancora Pinelli ferma l’attacco canturino per il 12-18. In trance agonistica Rossi dai nove metri piazza il servizio vincente che significa 12-19. Ottaviani e Onwuelo incrementano il punteggio. Entrano in campo Ciulli e Panciocco, un muro di quest’ultimo chiude il secondo set sul 19-25. Sei muri per Siena nel secondo set.

Terzo set

Bene Mattei e Ottaviani in avvio di terzo parziale. Muro senese per il 6-10. Onwuelo fantastico in attacco per il 6-11 nel terzo set. Veloce Pinelli-Rossi a segno, Siena prova a scappare via e si porta sul 7-12. Ancora Pinelli-Rossi: 8-13. Cantù stenta in attacco: la pipe di Mazza termina fuori, Siena tocca così il +6 (8-14). Bella giornata al centro per il team di coach Montagnani: adesso è Mattei a schiacciare per il quindicesimo punto ospite. Invasione di Trovò (10-16), ma il match non è chiuso. Break di 4-0 per Cantù, con ace di Hanzic e buoni attacchi di Motzo. E’ un ace di Salvador a permettere ai brianzoli di toccare la parità (18-18).

Siena però reagisce subito con attacchi di Onwuelo e Ottaviani e poi con il muro di Mattei (19-21). Ottaviani con potenza trova un altro punto break: 19-22. Princi prova a dare fiducia ai suoi. Pinelli cerca ancora Ottaviani che in diagonale non sbaglia: 20-23. Onwuelo fa 24, Mattei schiaccia il punto del 21-25 che fa terminare il match.



Pool Libertas Cantù - Emma Villas Aubay Siena 0-3 (20-25, 19-25, 21-25)

POOL LIBERTAS CANTÙ: Coscione, Motzo 16, Bortolini (L), Mazza 3, Hanzic 9, Rota, Salvador 2, Pietroni, Pirovano, Princi 12, Moreno Garcia (L), Pellegrinelli, Trovò 2. Coach: Battocchio. Assistente: Zingoni.

EMMA VILLAS AUBAY SIENA: Pinelli 2, Tupone (L), Sorgente (L), Ciulli, Panciocco 1, Ottaviani 11, Mattei 11, Onwuelo 13, Rossi 7, Kuznetsov 8, Agrusti, Iannaccone. Coach: Montagnani. Assistente: Falabella.

Video Check: richiesto nel primo set da Siena sul 4-4 (decisione cambiata), richiesto nel terzo set da Cantù sul 9-16 (decisione cambiata) e sul 19-21 e da Siena sul 9-16.

Arbitri: Christian Palumbo, Sergio Pecoraro.

NOTE

Percentuale in attacco: Cantù 43%, Siena 55%. Muri punto: Cantù 2, Siena 10. Positività in ricezione: Cantù 53% (39% perfette), Siena 58% (46% perfette). Ace: Cantù 4, Siena 2. Errori in battuta: Cantù 9, Siena 10.

Durata del match: 1 ora e 22 minuti (25’, 27’, 30’).



Pubblicato il 21 dicembre 2021