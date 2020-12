Busta con un proiettile al segretario della Fiom Braccini, la solidarietà del presidente Giani

“Un atto di gravissima intimidazione, il tentativo di inquinare il clima sociale e politico in un momento di particolare ed acuta difficoltà per l’intera collettività. Sono certo che, come sempre, la forte e viva cultura democratica della Toscana saprà respingere il disegno di chi punta su violenza e intolleranza. A Massimo Braccini va la solidarietà mia e dell’intera giunta regionale”. Così il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, commenta la notizia dell’invio di una busta con un proiettile al segretario regionale della Fiom-Cgil.

“Il sindacato – prosegue Giani – è uno dei cardini del sistema di relazioni sociali nel nostro Paese e sono destinati al fallimento i tentativi di minarne il ruolo. Mi auguro – conclude – che da parte di magistratura e forze dell’ordine si possa fare luce al più presto su questo grave episodio".

“Un atto gravissimo da respingere con forza. Non c’è spazio per coloro che vorrebbero intimidire il sindacato con gesti violenti e minacce. La nostra piena e totale solidarietà va a Massimo Braccini e a tutta la Fiom Toscana”. Commenta così Annalisa Nocentini, Segretario Generale UIL Toscana, la notizia del proiettile recapitato in una busta al Segretario Fiom Toscana Massimo Braccini.

Potrebbe interessarti anche: Commercianti in crisi per la pandemia, Giani pronto a farsi portavoce delle loro istanze

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie