BuyWine Toscana 2022, la più grande iniziativa commerciale per il settore vitivinicolo

Prende il via venerdì 11 febbraio alla Fortezza da Basso di Firenze la dodicesima edizione di BuyWine Toscana, la più grande iniziativa commerciale per il settore vitivinicolo in Toscana.

Si terrà alla Fortezza da Basso in presenza, con misure anticontagio potenziate per vivere in sicurezza l’appuntamento annuale di network tra domanda e offerta, dopo che l'edizione passata che si era tenuta "da remoto", e che che aveva visto la spedizione di campioni e kit per l’assaggio in tutto il mondo.

L'11 e 12 febbraio 200 produttori toscani, selezionati tramite bando regionale, incontrano oltre 100 buyer internazionali provenienti da più di 30 Paesi.

Previsti 2.500 meeting tra buyer e seller scalettati tramite agende digitali basate su preferenze reciproche. Un sistema ibrido che parte dalla conoscenza online per arrivare agli incontri in presenza, in grado di garantire da anni un altissimo livello di soddisfazione tra i partecipanti. L’evento è riservato agli addetti ai lavori.



Pubblicato il 9 febbraio 2022