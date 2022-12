Cacciatore 76enne aggredito da un cinghiale

Alle ore 14.47 i mezzi dell'emergenza urgenza dell'Asl Toscana sud est sono stati attivati nel Comune di Montalcino in località Podernovi. Un cacciatore, un uomo di 76 anni è stato caricato da un cinghiale durante la battuta di caccia. Sono intervenuti in sequenza l'ambulanza medicalizzata di Montalcino, l'elisoccorso Pegaso 2, i Vigili del Fuoco di Montalcino, il SAST e i Carabinieri di Montalcino tutti coordinati dalla Centrale 118. Il paziente, stabilizzato è stato trasferito in codice 2 presso il Pronto Soccorso di Siena.

Copyright © Valdelsa.net



Potrebbe interessarti anche: 52enne scomparso 10 giorni fa da Bologna ritrovato a Poggibonsi

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 11 dicembre 2022