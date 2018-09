Calcio, la prima della Coppa Italia di Eccellenza alla Colligiana: 1-0 contro i Leoni

Si è disputata ieri, domenica 2 settembre, al Gino Manni di Colle la prima partita della triangolare di Coppa Italia di Eccellenza. Ha avuto la meglio la Colligiana grazie al gol di Aperuta nel finale della prima frazione di gioco. È stata una gara intensa, forse da categoria superiore, sentita da ambo le parti, con il pubblico delle grandi occasioni. Il Poggibonsi ha osato di più ed ha avuto diverse occasioni per passare in vantaggio ma i legni della porta, le parate di Valoriani ed un ottimo assetto difensivo non glielo hanno consentito. La Colligiana ha tenuto bene il campo, si è difesa quando c’è stato da difendersi ma non disdegnando le sortite offensive che avrebbero potuto anche portare al raddoppio ed è riuscita ad amministrare bene il vantaggio nel corso della ripresa. Nervoso il finale di gara che ha visto, anche se si era ormai al 49°, l’espulsione di Motti.

La cronaca

AL 19° prima vera conclusione della gara con Motti che conclude nello specchio ma Valoriani si distende in tuffo a terra e devia. Al 21° Calonaci conclude sulla traversa uno spiovente da calcio d’angolo. Al 25° ci prova Pagnotta da buona posizione ma il suo diagonale colpisce il palo e termina sul fondo. Al 33° Valoriani respinge due volte la palla con Kamberi che può solo disperarsi. L 44° Granito lancia Aperuta che non si pregare due volte ad insaccare alle spalle di Salvadogi. La ripresa inizia con la Colligiana in avanti. All’11° una bella punizione di Segoni viene deviata in angolo da Salvadogi. Al 21° ci prova ancora Kamberi ma Valoriani para a terra. Al 23° è Granito ad impegnare Salvadogi. Poi Cicali impegna un attento Valoriani. La girandola delle sostituzioni non porta ad alcuna variazione di gioco e di risultato ed il triplice fischio finale decreta la vittoria della Colligiana.

Il tabellino

Colligiana: Valoriani, Stampa, Pisaneschi, Biagi, Vittorini, Milianti, Segoni, Bouhamed, Granito, Aperuta (40 st Ciappi), Crisci (24 st Dosso); all. Alessandro Deri; a disp.ne: Rossi G., Vigni, Lombardi, Maoggi, Pennino, Conti.

Poggibonsi: Salvadogi, Mazzolli, Ciolli (28 st Marabese), Miccoli (40 st Giardulli), Fatticcioni, Calonaci, Cosimi (13 st Cicali), Kamberi, Motti, Riccobono, Pagnotta (28 st Marretti); all. Alessio Bifini; a disp.ne: Rossi A., Antonaccio, Balestra, Veraldi, Zanaj.

Arbitro: Matteo Bertelli di Firenze; ass.ti: Samuele La Rosa e Tommaso Cardini entrambi di Firenze

Reti: 44′ Aperuta

Ammoniti: Vittorini.

Espusi: 94° Motti.

Recupero: 0’ pt; 4’ st.

Il calendario delle prossime gare

12/09/18 Seconda gara

Poggibonsi – Badesse.

19/09/18 Terza gara

Badesse – Colligiana.

Fonte: Colligianacalcio.it

Pubblicato il 3 settembre 2018