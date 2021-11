Campagna di vaccinazione antinfluenzale dell'Aou Senese al via il 15 novembre

Parte lunedì 15 novembre la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2021 dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. La campagna di vaccinazione, ad accesso libero, si rivolge a tutti i professionisti che, a vario titolo, afferiscono all'ospedale di Siena: si va dal personale sanitario, tecnico, amministrativo, a quello universitario, compresi studenti, specializzandi, dottorandi, borsisti, assegnisti. Compresi anche i collaboratori esterni e i dipendenti di aziende che prestano la loro attività in ospedale.

Per procedere alla vaccinazione, ci si potrà rivolgere al PPU-Punto Prelievi Unico, da lunedì a venerdì dalle 10.30 alle 12.30; agli Ambulatori di Libera Professione-ALP, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13; e all’ambulatorio della UOC Malattie infettive, da lunedì a venerdì dalle 13 alle 14.30. Inoltre, tramite i coordinatori infermieristici, ogni unità operativa potrà raccogliere le adesioni alla campagna vaccinale ed effettuare le vaccinazioni direttamente in reparto. Per maggiori informazioni, è possibile consultare la pagina web del sito pubblico dell’Aou Senese al link: http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/comunicazione/in-evidenza; oppure contattare la UOSA Medicina Preventiva e Sorveglianza Sanitaria: telefono 0577-586728; mail segrds@ao-siena.toscana.it.



Pubblicato il 12 novembre 2021