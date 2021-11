Campagna vaccinale anti Covid, dalla prossima settimana tre nuovi centri in provincia di Siena

L’Asl Toscana sud est aumenta l’offerta dei centri vaccinali anti Covid in provincia di Siena, in aggiunta a quelli all’ex pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena, alla sala polivalente ex Macelli a Montepulciano, al centro La Fabbrichina a Colle Val d’Elsa. A partire da lunedì 29 saranno attivati due nuovi punti nel capoluogo, al poliambulatorio di via Pian d’Ovile (operativo dal lunedì al venerdì) e alla sede Asl in strada del Ruffolo, il sabato e la domenica. Torna invece operativo da mercoledì primo dicembre il centro Macchia Faggeta ad Abbadia San Salvatore.

“C’è stata una corsa alla vaccinazione nelle ultime settimane, tanto è vero che avevamo già raddoppiato l’offerta settimanale delle dosi disponibili – afferma Antonio D’Urso, direttore generale dell’Asl Toscana sud est –, effetto dell’apertura a più fasce d’età della possibilità di fare la terza dose e adesso anche dell’introduzione del super Greenpass. Ci dobbiamo preparare a una richiesta sempre maggiore di persone che vogliono fare la terza dose o iniziare il percorso vaccinale, per questo è necessaria l’apertura di nuove sedi per garantire la copertura di tutte le richieste. Dalla prossima settimana aumenta quindi la nostra disponibilità su Siena, ma valuteremo anche altre possibili soluzioni”.

Potrebbe interessarti anche: Covid in provincia di Siena: 46 nuovi casi di cui 13 nel capoluogo

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 26 novembre 2021