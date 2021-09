Camper a Radicondoli e Fiera al Piano di Torrita di Siena: ieri somministrate 60 dosi anti-Covid

Oggi l’appuntamento si trasferisce a Poggibonsi, in piazza Savonarola, dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, per la festa di San Gregorio organizzata dalla Misericordia, con accesso libero per chiunque vorrà presentarsi.

Il camper è messo a disposizione dall’associazione Fratres regionale e Fratres di Poggibonsi.

Proseguono inoltre le iniziative dell’Asl Toscana sud est per allestire punti di vaccinazione in occasione di manifestazioni di richiamo. In questo fine settimana l’appuntamento è alla due giorni della Fiera al Piano di Torrita di Siena. Ieri, nella prima giornata, sono stati 36 i vaccini anti-Covid somministrati. Oggi si replica nella sede della Pubblica Assistenza, in piazza Giovanni Falcone. Le persone possono presentarsi direttamente ad accesso libero, senza bisogno di prenotazione.

Prossimo appuntamento domenica 26 in occasione della Fiera del Ponte alla stazione di Montepulciano. In quell’occasione, sempre con la medesima modalità dell’accesso libero, la vaccinazione si svolgerà nella sede della Croce Rossa Italiana, in via Firenze, dalle 11 alle 17.



Pubblicato il 19 settembre 2021