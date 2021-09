Camper vaccinale dell'Asl Toscana sud est: ieri sera 56 vaccinazioni a Colle Val d'Elsa

Un afflusso continuo nelle quattro ore di apertura della seduta, dalle 18 alle 22, che ha doppiato l’iniziativa della settimana precedente sempre in piazza Arnolfo a Colle Val d’Elsa, in occasione di LiberaCollarte.

Sabato 18 dalle 16 alle 19 il camper vaccinale sarà a Radicondoli, in piazza Matteotti, per l’iniziativa denominata “Il vaccino più vicino” in occasione della presentazione della locale squadra di calcio e di un volume sulla sua storia sportiva. Domenica 19 appuntamento a Poggibonsi, in piazza Savonarola, dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, per la festa di San Gregorio organizzata dalla Misericordia.

Pubblicato il 12 settembre 2021