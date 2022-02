Camper vaccinale pediatrico a Tavarnelle: 17 i bambini all'hub mobile

Letture ad alta voce e diplomi di coraggio per i più piccoli, incorniciati dalle allegre illustrazioni della Pimpa. Bilancio positivo per la giornata vaccinale pediatrica che si è tenuta a Tavarnelle Val di Pesa, nell’ambito del viaggio sanitario del camper “#Giovanisì vaccinano a scuola”. L’iniziativa, promossadalla Regione Toscana in collaborazione con la Società della Salute Sud Est, è stata organizzata dal Comune di Barberino Tavarnelle e dall’Istituto comprensivo statale Don Lorenzo Milani.

Sono diciassette i bambini che, tra prime e seconde dosi, si sono presentati all’Hub Mobile, reso disponibile per la somministrazione dei vaccini “Pfizer” agli alunni di età compresa tra i 5-11 anni. Le letture ad alta voce delle volontarie del Gruppo Nati per Leggere hanno allietato l’iniziativa che il Comune ha organizzato per accogliere i più piccoli e le loro famiglie negli spazi interni ed esterni della palestra di via Fontazzi. E’ qui che ha fatto tappa il tour del camper, finalizzato ad incrementare la copertura vaccinale nella popolazione scolastica e contrastare la diffusione del contagio attraverso una presenza capillare nei territori toscani. L’arrivo del camper è stato accolto dal sindaco David Baroncelli, dagli assessori Marina Baretta, Roberto Fontani e Tatiana Pistolesi e dai consiglieri comunali Francesco Tomei e Alberto Marini. Il servizio sanitario del camper è stato gestito dal medico Piero Tozzi e dall’ingegnere posizione organizzativa del Dipartimento di prevenzione Asl Claudio Lizzeri.

“L’iniziativa ha messo in campo un’ambulanza attrezzata e accogliente – ha commentato l’assessore alle Politiche educative Marina Baretta - e uno staff medico altamente qualificato, il successo della giornata vaccinale è stato garantito da un servizio efficiente e puntuale che le famiglie hanno avuto modo di apprezzare”. Secondo il report periodico fornito dalla Società della Salute Sud Est nel Chianti fiorentino la percentuale della copertura vaccinale pediatrica si attesta intorno al 40 per cento. “E’ un dato positivo che può crescere – sottolinea il sindaco David Baroncelli - rivolgo nuovamente un appello al senso di responsabilità dei genitori perché vaccinino al più presto i propri figli contro il Covid-19”. L’amministrazione comunale esprime un particolare ringraziamento alla Regione Toscana e alla Società della Salute per aver accolto la richiesta di attivazione del camper nel territorio di Barberino Tavarnelle, all’Istituto comprensivo Don Milani e al gruppo Nati Per Leggere per la collaborazione mostrata nella realizzazione della giornata vaccinale. Per il gruppo Nati per Leggere sono intervenute le volontarie Francesca Fattorini e Stefania Brunetti.

Potrebbe interessarti anche: Ispettori e ambientali e fototrappole per fermare i furbetti dei rifiuti

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 13 febbraio 2022