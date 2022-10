Caro-vita e caro-bollette, oggi presidi della Fiom Cgil a Certaldo

La mobilitazione della Fiom Firenze-Prato-Pistoia per denunciare l'insostenibilità delle bollette per i lavoratori non si ferma. Dopo gli scioperi delle scorse settimane, oggi lunedì 3 ottobre è previsto uno sciopero con presidio dei lavoratori delle aziende metalmeccaniche di Certaldo e Castelfiorentino, in Piazza Boccaccio a Certaldo dalle 8 alle 10, con la presenza del segretario generale della Fiom Firenze-Prato-Pistoia, Daniele Calosi. Sempre oggi, dalle 9.30 alle 10.30, i lavoratori della Giga in sciopero faranno un presidio in via Pisana 336 a Scandicci, dove sarà presente Iuri Campofiloni, della segreteria Fiom Firenze-Prato-Pistoia, responsabile di zona Scandicci. Con Campofiloni ci sarà anche Luca D'Onofrio, presidente Federconsumatori Toscana.

Ai presìdi, i lavoratori porteranno le bollette per mostrare come la situazione sia insostenibile senza un intervento strutturale della politica e delle istituzioni.

Pubblicato il 3 ottobre 2022