Castagnata e Camminata tra le Olive nel fine settimana di Radicondoli

Castagnata e Camminata tra le Olive. Due grandi classici del fine settimana di autunno che saranno protagonisti a Radicondoli i prossimi 29 e 30 ottobre.

“L’autunno è una stagione meravigliosa per vivere il nostro territorio, castagne, olio Evo nuovo delle aziende del territorio - fa notare Luca Moda, vicesindaco e assessore alle Attività Economiche del Comune di Radicondoli – Come sempre c’è il dinamismo delle associazioni dietro a tutto questo, c’è la visione di un viaggiatore a cui parliamo, un viaggiatore che vuole dedicare del tempo a scoprire la natura e la storia che sono attorno a Radicondoli e Belforte. E c’è una proposta culturale che si unisce all’enogastronomia e all’artigianato”.

Il 29 ottobre torna a Radicondoli la tradizionale Castagnata in piazza con buon cibo e ottima musica, un’intera giornata alla scoperta del borgo. Alle 10.30, Sbaraccando con capi ed oggetti da far rivivere, alle 11 la vendita tradizionale dei fioridavanti alla Chiesa della Collegiata, alle 15,30 presentazione del libro "Aida e Umberto" di Ivanna Rosi nella Sala Convegni di Palazzo Bizzarrini con Roberto Barzanti. Grazie alla preziosa documentazione lasciata dal padre, Ivanna Rosi ricostruisce una vicenda familiare che è di fatto una microstoria toscana e, in particolare, senese tra gli anni venti e sessanta. Al centro la storia d'amore di Aida e Umberto nata alla vigilia della guerra a Vescovado di Murlo e proseguita in vari paesi della provincia senese. Una delle tappe più drammatiche della loro storia si svolse a Radicondoli dove Umberto fu segretario comunale tra il ‘42 e il ‘49 al momento del passaggio del fronte e nell'immediato dopoguerra.

Sempre sabato 29 ottobre, alle 16, Castagnatae braceria in piazza con dolci, vini, birra di qualità, alle 16,30 arriva la Radicondoli Street Band per le vie del borgo e alle 18 Live Music con Finger Wood Blues-Soul-Folk.

Domenica 30 ottobre 2022 invece si terrà la Vᵅ Camminata tra gli Olivi in collaborazione con l’Associazione Città dell’Olio www.camminatatragliolivi.it. Il programma prevede alle 9 il ritrovo davanti al circolo Acli da cui partirà la camminata attraversando il centro storico di Radicondoli. Poi il percorso attraverserà gli uliveti dei poderi La Fonte, Le Canterie e Le Bolli fino ad arrivare verso le 13 al frantoio di Pagliaia dove sarà possibile fare un assaggio dell'olio “novo" offerto da alcune imprese agricole della rete di coltivatori e produttori di olio Evo locale. Su prenotazione è possibile anche una degustazione (al costo di 10 euro) a base di prodotti locali a cura dell'Agriturismo Le Bolli.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’Ufficio Turistico di Radicondoli al numero 0577 790800 o scrivere a turismo@radicondolinet.it, museo.energie@gmail.com.

Copyright © Valdelsa.net



Potrebbe interessarti anche: Ecco i prossimi eventi in programma a Casole d'Elsa

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 28 ottobre 2022