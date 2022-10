Castellina in Chianti, piano di recupero ex Molini oggi sono partiti i lavori

Il sindaco di Castellina in Chianti Marcello Bonechi tramite social ha dato l'annuncio oggi 10 ottobre della partenza dei lavori: "Di solito non è mio stile postare sul profilo personale cose/argomenti che riguardano il mio incarico da Sindaco del comune di Castellina in Chianti. Questa mattina però non posso fare diversamente in quanto , relativamente a questa importante operazione (piano di recupero ex Molini) troppe volte sono stato deluso circa i tempi di partenza dei lavori e di conseguenza ho deluso anche i miei concittadini. In prima persona non ho mai smesso di credere alla sua realizzazione ed abbiamo sempre lavorato ininterrottamente per tanti anni senza se e senza ma. Finalmente oggi sono partiti i lavori e mi preme ringraziare tutti gli amministratori, gli uffici del comune e gli enti preposti (Provincia, Regione Toscana e Soprintendenza ) che si sono adoperati negli anni -nessuno escluso - nonché la proprietà Castellina Futura. Un grazie particolare lo devo all’Arch. Alessandra Bellini la quale si è spesa per questo progetto sia da dipendente che non, che è stata determinante in tutte le fasi dell’approvazione. Per i prossimi mesi si potrebbe verificare qualche piccolo disagio alla cittadinanza,ma credo che l’operazione ne valga la pena… Grazie ancora".

Pubblicato il 10 ottobre 2022