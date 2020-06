Castelnuovo: iscrizioni aperte ai nidi d'infanzia di Pontignano e Monteaperti

Iscrizioni aperte per l'anno pedagogico 2020-2021 ai nidi d'infanzia "Marameo" di Pontignano e "Girasole" di Monteaperti, a Castelnuovo Berardenga, con scadenza fissata per le ore 12 di venerdì 26 giugno. Il bando e il modulo per la presentazione della domanda sono disponibili sul sito del Comune castelnovino, www.comune.castelnuovo.si.it.

La domanda può essere presentata dai genitori di bambini residenti nel Comune di Castelnuovo Berardenga che abbiano compiuto 12 mesi entro il 30 settembre 2020, età minima prevista per l'accesso ai nidi d'infanzia Marameo di Pontignano e Girasole di Monteaperti, e dai genitori di bambini non residenti, sia nei termini di scadenza del bando che successivamente a questa. Le richieste verranno accolte anche oltre il numero dei posti disponibili nei due nidi d'infanzia, pari a 24 a Pontignano e 24 a Monteaperti, salvo convenzioni in atto con il Comune di Asciano con riserva di posti. Le domande in eccesso andranno a formare una lista di attesa.

La domanda può essere consegnata all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Castelnuovo Berardenga nei giorni di giovedì 25 e venerdì 26 giugno, dalle ore 9.30 alle ore 12.30; per posta raccomandata indirizzata al Comune di Castelnuovo Berardenga; per posta certificata (PEC) all'indirizzo castelnuovo-berardenga@postacert.toscana.it oppure per mail ordinaria scrivendo a protocollo@comune.castelnuovo.si.it.

Pubblicato il 8 giugno 2020