Cenni e Padoan domani alla Festa de L'Unità di Poggibonsi

Riprenderà domani, giovedì 23 luglio, negli spazi aperti adiacenti alla sede di Via Trento n. 84 dell'associazione La Ginestra, la Festa de l'Unità 2020, con subito un importante appuntamento dedicato alle sfide economiche e sociali post-pandemia sul panorama internazionale, nazionale e locale. Tutti i dibattiti si svolgeranno comunque alle 21:45.

"Giovedì 23 luglio, con gli Onorevoli Padoan e Cenni, cercheremo di comprendere le principali sfide sociali ed economiche post-pandemia alla luce della recente intesa raggiunta a Bruxelles in merito ai recovery fund, agli impegni già messi in campo dal Governo e alle priorità cui dedicare le risorse da stanziare." - Esordisce Pelosi - "Faremo il punto con i nostri rappresentanti in Parlamento per comprendere, alla luce anche delle esigenze della Valdelsa, le direttrici primarie cui indirizzare l'azione dei prossimi mesi, che saranno cruciali per la ripresa, per l'occupazione, per l'ambiente, per la digitalizzazione, per rilanciare gli investimenti pubblici."

"Venerdì 24 luglio terremo la tradizionale discussione con Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale per aggiornare le nostre concittadine e i nostri concittadini sugli impegni che la città sta portando avanti, mentre lunedì 27 luglio, all'interno di una grande cena di sottoscrizione - "Prosegue Pelosi" - affronteremo con i Sindaci di centrosinistra Brenda Barnini di Empoli, Giacomo Cucini di Certaldo, Alessandro Donati di Colle Val d'Elsa e David Bussagli di Poggibonsi le tematiche, le relazioni e le problematiche di maggiore rilevanza per le aree della valdelsa senese e fiorentina su cui concentrare gli obiettivi del programma per la Toscana 2020 - 2025".

"Tutte le sere da giovedì 23 a lunedì 27 luglio è prevista ristorazione su prenotazione con menù fisso a base di carne, chiamando il numero 3386603008. Proseguiranno bar, tombola e libreria."

Potrebbe interessarti anche: Individuati e denunciati dalla Polizia di Stato due giovani senesi

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 22 luglio 2020