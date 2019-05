Certaldo, Cucini subito all'opera: pubblicato il bando per i lavori di Costa Vecchia

La CUC (Centrale Unica di Committenza) della Unione dei Comuni ha pubblicato, per conto del Comune di Certaldo, la procedura aperta per l'appalto dei lavori di regimazione idraulica e riqualificazione paesaggistica di Costa Vecchia e la conseguente messa in sicurezza di edifici e viabilità del territorio urbanizzato circostante.

Il valore complessivo della gara ammonta ad euro € 744.933,91 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, che saranno realizzati grazie al finanziamento della Regione Toscana – Documento Operativo per la Difesa del Suolo (D.O.D.S. 2019) ottenuto dal Comune di Certaldo.

«Ho chiesto ai certaldesi fiducia per un secondo mandato dicendo anche che avevamo dei progetti avviati e da proseguire - commenta il sindaco Giacomo Cucini - e il fatto che proprio in queste ore venga pubblicato il bando per la riqualificazione di Costa Vecchia credo ne sia la prova più lampante. Con questo intervento contiamo di rispondere ad alcune criticità e di promuovere lo sviluppo al tempo stesso. L’intervento infatti servirà a risolvere alcuni problemi idraulici, ad evitare che l’acqua si accumuli ai piedi della Costa, a dare più visibilità e quindi sicurezza sul tracciato, infine a riqualificare e rendere più attrattivo questo antico accesso al borgo medievale, che potrà tornare ad essere percorso da cittadini e turisti».

Costa Vecchia è la più suggestiva via di accesso al borgo medievale: lunga 225 metri, sale per un’altezza di 40 metri (dai 74 metri s.l.m. di valle ai 113 di monte) in modo ripido (pendenza media del 17% con punte superiori al 20) ma suggestivo, con il suo pavimento in ciottoli di fiume e il verde ai lati che avvolge il viaggiatore, da valle fino al colle. Si prevedono la regimazione idraulica, il riassetto e la riqualificazione paesaggistica di tutto il camminamento, la regimazione delle acque che convogliano lungo Costa Vecchia. Si dovrà rendere fruibile, in sicurezza, l’antico percorso, sia per i pedoni che per eventuali mezzi di soccorso; tutelare e salvaguardare gli elementi di carattere naturalistico di pregio paesaggistico. Previste nuove piantumazioni, ripavimentazione usufruendo delle pietre esistenti quando possibile, illuminazione, installazione di videocamere per rendere sicuro passaggio e prevenire atti vandalici. Gli interventi dovranno avere basso impatto ambientale senza stravolgere l’impianto storico del camminamento.

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma START, il termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione sono le ore 10.00 del 25 giugno 2019.

