Certaldo festeggia Jessica Li Pizzi, vincitrice dell'ultima edizione di Cuochi d'Italia

Certaldo festeggia Jessica Li Pizzi, la giovane cuoca che ha trionfato nella trasmissione "Cuochi d'Italia" di Alessandro Borghese andata in onda pochi settimane fa su TV8 portando il nome e gli aneddoti di Certaldo sugli schermi nazionali e promuovendo i prodotti del territorio valdelsano.

L’appuntamento per questa breve cerimonia è per sabato 28 dicembre 2019 alle ore 15.30 presso il Centro Giovani “Macelli Public Space” di Piazza Macelli 1 a Certaldo.

«Invitiamo tutti per festeggiare questa giovane al suo primo grande traguardo professionale – dice il sindaco Giacomo Cucini - quando entusiasmo e bravura si incontrano, può accadere che una giovane professionista della cucina possa raggiungere un bel risultato così, testimonianza di bravura ma anche e soprattutto di impegno. Jessica ha portato la prima vittoria della Toscana in questa trasmissione dedicata alle cucine regionali d’Italia, motivo di orgoglio in più per Certaldo e tutta la regione».

Interverranno alla cerimonia il sindaco Giacomo Cucini, il consigliere regionale Enrico Sostegni, il presidente del Consiglio Regionale della Toscana, Eugenio Giani. Ingresso libero.

Pubblicato il 27 dicembre 2019