Chi è Drusilla Foer, fiorentina sul palco di Sanremo

Artista a 360 gradi, capace di spaziare dal teatro al cinema, dalla fotografia alla musica, dalla moda al canto, alla scrittura, Drusilla Foer è la “rivelazione” dello spettacolo, molto nota anche tra il pubblico dei social e in rete.

Toscana, nata a Firenze 55 anni fa, da una famiglia di nobili origini, ha un carattere irriverente e riesce a ironizzare con leggerezza su molti stereotipi del mondo contemporaneo.

Drusilla all’anagrafe è Gianluca Gori ed ha dichiarato che “quando si fa questo lavoro ad una certa età, lo si fa per incoscienza”, follia che l’ha portata quest’anno ad essere tra le protagoniste di Sanremo. Infatti affiancherà Amadeus sul palco dell’Ariston nella terza serata di giovedì 3 febbraio 2022; serata nella quale non indosserà abiti di grandi firme, bensì suoi personali ed un paio commissionati su misura dalla sua sarta fiorentina di sempre, Rina Milano. Quindi niente grandi griffe. "Mi farò fare un paio di vestitini un po' così - aveva annunciato - e per il resto indosserò quelli che già ho. Con molto dispiacere ho detto di no ad alcuni brand che ammiro e che mi hanno cercata, ma penso che dobbiamo far passare il segnale che l'economia italiana deve ripartire dal basso, dalle sartorie, dagli atelier piccoli e quindi io dalla mia sarta di Firenze mi sono fatta fare due vestiti, oltre a tre che già ho e che forse sono stati già visti. È giusto che la gente veda che le persone si rimettono le cose".

Si definisce “vorace di esperienze e di emozioni”, dice di avere tra i “40 e 70 anni” ed in un’intervista a Unomattina alla domanda “combatte con sé stessa?” risponde sagacemente “no, ho smesso, no, a questa età bisogna volersi bene, bisogna prendere e accettare quello che si ha, non sono una combattente, sono più un’accogliente, il combattimento presuppone un gioco di forza, che è una condizione che non mi piace per niente”.

Pubblicato il 2 febbraio 2022