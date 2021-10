Ciclista cade in una zona impervia nel bosco

Intervento del 118 dell'Asl Toscana sud est in località Pian delle Tende nel comune di Monticiano per un ciclista caduto nel bosco in un luogo impervio. L'uomo, 58 anni, è stato recuperato grazie all'intervento dei sanitari del 118, del Soccorso alpino e speleologico toscano, dei vigili del fuoco e la collaborazione di un cacciatore. È stato poi trasportato in codice 1 al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria alle Scotte.

Pubblicato il 7 ottobre 2021