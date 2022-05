Ciclista investito da un'auto: 63enne grave in ospedale

Intervento del 118 dell'Asl Toscana sud est, attivato alle 13.21, per un intervento sulla Sp 61 a Castiglion d'Orcia per un ciclista investito da un'auto. Un 63enne è stato trasportato dal Pegaso 3 in codice 2 alle Scotte. Sul posto sono intervenute anche l'ambulanza della Misericordia di Abbadia San Salvatore e l'ambulanza della Misericordia di Montalcino.

Pubblicato il 14 maggio 2022