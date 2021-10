Cinema: i film in sala a Poggibonsi dal 28 al 3 novembre 2021

Cinema Politeama

Venom - la furia di carange

di Andy Serkis

con Tom Hardy, Michelle Williams, Naomie Harris, Woody Harrelson

Durata: 97' min. - USA 2021 - Azione, Fantascienza, Horror

Le nuove avventure dell'antieroe Marvel Venom.

Programmazione

Martedì 26 ottobre 19.30*

Mercoledì 27 ottobre 19.30* - 21.15*

Giovedì 28 ottobre -

Venerdì 29 ottobre 19.30

Sabato 30 ottobre 20.45

Domenica 31 ottobre 20.45

Lunedì 1 novembre 20.20

Martedì 2 novembre 21.15

Halloween kills

di David Gordon Green

con Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak, Will Patton, Anthony Michael Hall

Durata: 105' min. - USA 2020 - Horror

Pochi minuti dopo che Laurie Strode, sua figlia Karen e la nipote Allyson hanno lasciato il mostro mascherato Michael Myers ingabbiato e bruciato nel seminterrato, Laurie, gravemente ferita e convinta di essersi finalmente liberata per sempre del pericoloso killer, viene portata d'urgenza in ospedale. Michael, però, non è morto ed è riuscito a liberarsi riprendendo il suo rituale bagno di sangue. Mentre Laurie combatte il suo dolore e si prepara a difendersi, ispira tutta Haddonfield a ribellarsi contro il mostro inarrestabile. Le donne Strode si uniscono così a un gruppo di altri sopravvissuti formando una folla di vigilanti che darà la caccia a Michael cercando di farla finita una volta per tutte...

Programmazione

Martedì 26 ottobre 19.30 - 21.15

Mercoledì 27 ottobre 19.30* - 21.15*

Giovedì 28 ottobre -

Venerdì 29 ottobre 21.15

Sabato 30 ottobre 22.30

Domenica 31 ottobre 22.30

Lunedì 1 novembre 22.00*

Martedì 2 novembre -

Mercoledì 3 novembre -

*ingresso ridotto per tutti

Madre Paralelas

di Pedro Almodóvar.

con Rossy De Palma, Penélope Cruz, Milena Smit, Aitana Sánchez-Gijón, Israel Elejalde

Durata 123 min. - Spagna 2021 - Drammatico

Compagne di 'gravidanza' in una clinica di Madrid, Janis e Ana diventano madri lo stesso giorno. Janis è una fotografa affermata, Ana un'adolescente anonima. La nascita di due bambine crea un legame forte che evolve in maniera simmetrica. Janis ha deciso di crescere da sola la figlia che l'amante, un antropologo forense, non 'riconosce' come sua, Ana, 'abbandonata' dai genitori sempre altrove, fa altrettanto. Ma il destino è dietro l'angolo e finirà per incontrarle di nuovo dentro una Spagna che fa i conti col passato e il DNA nazionale.

Programmazione

Giovedì 28 ottobre 21.15

Venerdì 29 ottobre 21.15

Sabato 30 ottobre 17.45 - 20.00 - 22.15

Domenica 31 ottobre 17.45 - 20.00 - 22.15

Lunedì 1 novembre 17.45 - 20.00 - 22.15

Martedì 2 novembre 19.00 - 21.15 V.O. con sottotitoli in italiano

Mercoledì 3 novembre 21.15*

*ingresso ridotto per tutti

La Famiglia Addams 2

di Greg Tiernan, Conrad Vernon, Laura Brousseau, Kevin Pavlovic

Durata 93 min. - Usa, Gran Bretagna, Canada 2021- Animazione

C'è aria di insofferenza in famiglia. Mercoledì non sopporta più i suoi parenti stretti e si dà da fare con gli esperimenti di laboratorio per cercare di porre rimedio alle loro lacune. Con successo, durante una fiera della scienza, innesta il cervello di un polpo (e non solo quello) nel corpo dello zio Fester, ma poi Pugsley manda a fuoco tutto e Mercoledì si ritrova più insofferente di prima. E se non fosse una vera Addams? E se avesse ragione quel fastidioso avvocato che li segue ovunque? Di certo papà Gomez non ha intenzione di dar retta alle sue farneticazioni e organizza una vacanza di famiglia per rinsaldare i legami.

Programmazione

Giovedì 28 ottobre 19.30

Venerdì 29 ottobre 19.30

Sabato 30 ottobre 15.30 - 16.00 - 17.15 - 19.00

Domenica 31 ottobre 15.30 - 16.00 - 17.15 - 19.00

Lunedì 1 novembre 15.00 - 16.00 - 17.00 - 18.45

Martedì 2 novembre 19.30

Mercoledì 3 novembre 19.30*

*ingresso ridotto per tutti

Eternals

di Chloé Zhao

con Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry

Durata 156 min. - Usa 2021 - Fantasy Drammatico

Nel cinquemila avanti Cristo, gli eterni giungono sulla Terra dal loro pianeta natio di Olympia, a bordo dell'astronave Domo. Sono dieci emissari di dèi cosmici dalle proporzioni inconcepibili: i celestiali. Il loro compito è debellare i mostruosi devianti e proteggere gli umani, senza però guidarli né aiutarli in alcun altro modo, lasciando loro compiere ogni sorta di orrore storico. Gli eterni hanno dalla loro straordinari poteri: alcuni sono guerrieri altri hanno doti più mentali, di controllo della materia, di genio scientifico o di capacità illusorie. Sconfitti i devianti, al tempo dell'arrivo dei conquistadores in America, i dieci eterni si dividono e prendono strade diverse, ma quando i devianti misteriosamente ritornano ecco che anche gli eterni devono riunirsi per combatterli. Le cose però non sono semplici come sembrano...

Programmazione

Mercoledì 3 novembre 18.30 - 21.30

Giovedì 4 novembre 18.30 - 21.30

Venerdì 5 novembre 18.30 - 21.30

Sabato 6 novembre 15.30 - 18.30 - 21.30

Domenica 7 novembre 15.30 - 18.30 - 21.30

Lunedì 8 novembre 18.30 - 21.30

Martedì 9 novembre 18.30 - 21.30 V.O. con sottotitoli in italiano

Mercoledì 10 novembre 18.30* - 21.30*

*ingresso ridotto per tutti

Cinema Garibaldi

Freaks out

di Greg Tiernan, Conrad Vernon, Laura Brousseau, Kevin Pavlovic

Durata 93 min. - Usa, Gran Bretagna, Canada 2021- Animazione

C'è aria di insofferenza in famiglia. Mercoledì non sopporta più i suoi parenti stretti e si dà da fare con gli esperimenti di laboratorio per cercare di porre rimedio alle loro lacune. Con successo, durante una fiera della scienza, innesta il cervello di un polpo (e non solo quello) nel corpo dello zio Fester, ma poi Pugsley manda a fuoco tutto e Mercoledì si ritrova più insofferente di prima. E se non fosse una vera Addams? E se avesse ragione quel fastidioso avvocato che li segue ovunque? Di certo papà Gomez non ha intenzione di dar retta alle sue farneticazioni e organizza una vacanza di famiglia per rinsaldare i legami.

Programmazione

Giovedì 28 ottobre 19.00 - 21.30

Venerdì 29 ottobre 19.00 - 21.30

Sabato 30 ottobre 15.00 - 17.30 - 20.00 - 22.30

Domenica 31 ottobre 15.00 - 17.30 - 20.00 - 22.30

Lunedì 1 novembre 16.00 - 18.30 - 21.00

Martedì 2 novembre -

Mercoledì 3 novembre 19.00* - 21.30*

*ingresso ridotto per tutti