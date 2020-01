Circa 700 vini per Wine&Siena

Ci saranno anche vini della Romania quest’anno a Wine&Siena, insieme alla Francia e ai vini che arrivano da 19 regioni italiane. In tutto ci saranno oltre 200 produttori selezionati e circa700 vini per un percorso che porterà a scoprire le migliori produzioni enologiche e gastronomiche premiate da The WineHunter Award.Tutto questo sarà parte di Wine&Siena, la prima grande manifestazione dedicata alle eccellenze enogastronomiche dell’anno che si terrà a Siena dal 1 al 3 febbraio 2020. Voluta dal The WineHunter e Patron di Merano WineFestival Helmuth Köcher e da Confcommercio Siena, immerge produttori e visitatori a Siena dove il patrimonio culturale sposa le migliori produzioni enologiche.Quest’anno la manifestazione si arricchisce di una nuova location: il Santa Maria della Scala, l’antico ospedale sulla Francigena dove si fermavano i pellegrini che dall’Europa andavano verso Roma. E che ora aprirà il suo cuore ai tanti appassionati e operatori del settore che arriveranno a Siena. Non solo, Wine&Siena 2020 si arricchisce di una giornata, il 3 febbraio, che sarà dedicata agli operatori del settore e della stampa.

I produttori di vino

Ogni produttore avrà la possibilità di presentare più vini per proporre al visitatore un percorso completo della propria cantina. Ci saranno anche vini con oltre 10 anni di età. Dall’Abruzzo arrivano Cantina Orsogna 1964, Casal Thaulero, Tenuta Ulisse. Dall’Alto Adige, Abbazia Di Novacella, Castelfeder, Eisacktaler Kellerei, Gilfenstein, Kellerei Meran - Cantina Merano, Von Blumen, Weingut Steinhaus. Dalla Calabria, Statti. Dalla Campania ci saranno Calatia, Cantina Di Lisandro, Il Casolare Divino, Marisa Cuomo, Nifo Sarapocchiello, San Salvatore 1988. Dall’Emilia Romagna, Medici Ermete, Sadivino, Venturini Baldini. Arrivano dalla Francia Champagne Froment Griffon, Champagne Gremillet, Champagne Lallier. Dal Friuli Venezia Giulia ci saranno Il Roncal, Alessio Komjanc E Figli, Bracco1881, Canus, Petrussa, Pierpaolo Pecorari. Dal Lazio, Vinea Domini e dalla Liguria Lunae Bosoni. Dalle Lombardia ci saranno Castello Di Cigognola, Giorgi, La Piotta, Lantieri De Paratico, Mirabella, Monsupello, Perla Del Garda, Podere Bignolino - Contardi Cirillo Massimo, Prime Alture, Rebollini Bruno, Scuropasso, Selva Capuzza. Dalle Marche ci saranno Finocchi Viticoltori, Riomaggio e Vignamato. Dal Molise, Terresacre. Ed ancora, dal Piemonte arrivano Agricola Fratelli Broccardo, Belcolle, Ca' Viola, Canato Marco, Cascina Lo Zoccolaio, Donnalia, Il Falchetto, La Toledana, Massimo Pastura - Cascina La Ghersa, Michele Chiarlo, Montalbera, Produttori Di Govone. Dalla Puglia ci sarà Vetrère e dalla Romania Lechburg Winery. Arrivano dalla Sardegna Tenuta Olianas e Unmaredivino. Dalla Sicilia ci saranno Firriato, Spadafora Dei Principi Di Spadafora, Tenuta Valle Delle Ferle, Theresa Eccher. Dalla Toscana arrivano Agricoltori Del Chianti Geografico, Aia Vecchia, Arillo In Terrabianca, Avignonesi, Bellaria, Bibbiano, Bulichella, Caccia Al Piano 1868, Caiarossa, Cantina Colline Del Chianti, Cantina Le Fonti Di Chiarion Francesco, Capezzana, Capitoni Marco, Capua Winery, Carpineto, Casa Alle Vacche, Casale Daviddi, Castellani, Castelli Del Grevepesa, Castello Di Ama, Castello Di Fonterutoli, Castello Di Meleto, Castello Di Radda, Castello Monterinaldi, Castello Poggiarello, Castiglion Del Bosco, Chioccioli Altadonna, Consorzio Chianti Colli Senesi, Consorzio Dei Vini Di Cortona, Dei, Fabiani, Famiglia Cecchi, Fattoria Acquaviva, Fattoria Di Valiano, Fattoria Mantellassi, Fattoria San Donato, Fattoria Svetoni, Fattoria Varramista, Fattoria Villa Saletta, Félsina, Franco Pacenti, Fuligni, Gagliole, Guidi 1929, I Balzini, I Greppi Bolgheri, I Tirreni, Il Borro, Il Drago E La Fornace, Il Molinaccio Di Montepulciano, Imperiale, La Gerla Di Rossi Alessandro, La Magia, La Montanina, La Sala, La Scheggiola, Lazzeretti, Lunadoro, Martoccia Di Brunelli, Miscianello, Montefabbrello, Montemercurio, Nenni | Toscana, Orlandini, Ormanni, Palazzo Massaini, Paradisone Colle Degli Angeli, Pianirossi, Podere Riparbella, Podernuovo A Palazzone, Poggio Al Chiuso, Poggio Bonelli, Poggio Del Moro, Poggio Grande, Purovino, Ricasoli, Ridolfi Montalcino, Rigoloccio, Poggio Levante, Rocca Delle Macie, Salcheto, Tenuta Casabianca, Tenuta Di Arceno, Tenuta Di Artimino, Tenuta Impostino, Tenuta Monterosola, Tenuta Sanoner, Tenuta Villa Trasqua, Tolaini, Val Di Suga, Vallepicciola, Vecchie Terre Di Montefili, Villa Mangiacane, Vini Apuani. Arriva dalla Toscana e dall’Alto Adige Loacker Wine Estates. Dal Trentino ci saranno La Vigne di Marco Spagnolli e Villa Corniole, dall’Umbria Cantine Briziarelli e dal Veneto Anselmi, Antiche Terre Dei Conti, Begali Lorenzo, Borgo Molino Vigne & Vini, Ca Botta, Le Bertole, Masi Agricola, Merotto Graziano, Perlage, Roeno Di Fugatti, Sutto, Tenuta Baron, Zardetto. Infine, da Veneto/Toscana Bottega e Enotrade Italia Selection.

Non solo vini

Wine&Siena è anche spirits con grappe, liquori e creme. Ci sono Almvollgas dall’ Alto Adige – Südtirol, Eatalia dal Lazio, Distilleria Varnelli dalle Marche, Distilleria Deta, Lombardi & Visconti e Winestillery Chioccioli Altadonna dalla Toscana. Wine&Siena è beer, con Birrificio 26 Nero che arriva dalla Toscana. Wine&Siena è poi food e prodotti tipici con salumi, formaggi, panforte, miele, prodotti dolciari, olio. Ci sono Armatore e Santomiele dalla Campania, Acetaia Castelli, Capriss, il Consorzio Di Tutela Del Salame Felino IGP e il Consorzio Di Tutela Della Coppa Di Parma IGP dall’Emilia-Romagna, c’è Euromar Di Silvano Carso Pietro dalle Marche, ci sono Caseificio Marovelli, Casentino Tartufi, Dolci Creazioni Firenze, Fattoria Di Collefertile e La Fabbrica Del Panforte dalla Toscana. Dal Veneto ci sono I Bibanesi, Pasticceria Giotto Dal Carcere Di Padova, The Garda Egg. Infine, dall’ Alto Adige – Südtirol arriva Red Moon Gmbh. Ed ancora, Wine&Siena è extrawine. Da Südtirol Alto Adige arrivano i prestigiosi Vinum Hotels, dal Lazio Fonte Santafiora, dalla Toscana ci saranno Accessoridavino.com, Confcommercio Siena, Etruria Retail, Frog, Ixnea, Pulltex, Tosoni Auto - Nissan e Seat, Wineemotion, AICOO, ANAG e UDB.

Wine&Siena 2020

Wine&Siena nasce dall’ideatore di Merano WineFestival e da Confcommercio di Siena con cui viene organizzato, in collaborazione con la Camera di Commercio di Arezzo Siena e il Comune di Siena e dà il via a un intero anno di appuntamenti siglati The WineHunter. Con Wine&Siena The WineHunter presenta un percorso tra location uniche come la Rocca Salimbeni, sede di Banca Monte dei Paschi di Siena, il Palazzo Comunale, il Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, il Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di Siena, Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e, per la prima volta, Palazzo Squarcialupi Santa Maria della Scala, che diventa la location principale delle degustazioni. Wine&Siena ha il patrocinio e della Regione Toscana.

Info utili

La manifestazione si apre venerdì 31 gennaio alle 18:30 con la conferenza inaugurale presso Rocca Salimbeni, sede di Banca Mps, che ha accettato di ospitare l'avvio della manifestazione, e prosegue a Palazzo Squarcialupi con lo Small Plates Dinner in cui sono protagonisti i ristoratori senesi e i loro piatti tipici in abbinamento ai vini presenti a Wine&Siena. Il 1 di febbraio ci sarà anche la Cena di Gala Tra Borghi e Cantine al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, cena a quattro mani con lo Chef Ciaffarafà del Ristorante Sapor Divino del Grand Hotel Continental ed Elmira del Ristorante il Giardino di Montalcino, uno dei vincitori del premio Incarnato 2019 del programma Tra Borghi e Cantine. Torna, come ogni anno, l'asta di beneficenza domenica 2 febbraio alle 15 al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, grazie alla collaborazione con Rotary Siena, Siena Est e Rotaract Siena, ci saranno in asta oltre 100 bottiglie prestigiose. Wine&Siena è anche musica. Domenica 2 febbraio, alle 10, in collaborazione tra Accademia Chigiana, Fondazione Monte dei Paschi e Etruria retail- Carrefour, si terrà presso l'Accademia Chigiana di Siena il concerto Musica e Vino. L'evento è gratuito con priorità ai possessori di biglietto Wine&Siena che si sono prenotati sulla piattaforma https://www.eventbrite.it/e/biglietti-musica-e-vino-concerto-speciale-in-occasione-del-winesiena-2020-89732627705 entro il 31 gennaio alle 13. Saranno protagonisti del concerto Anna Roberta Sorbo soprano, Carmine Giordano, baritono, Francesco De Poli pianoforte. Wine&Siena è anche cultura, con il biglietto della manifestazione si può entrare gratuitamente al Museo Civico presso il Comune di Siena. Wine &Siena è anche showcooking, tra questi Incontri armoniosi: pesce e vini di Toscana, convegno e showcooking oluto dalla Regione Toscana in collaborazione con l'organizzazione di Wine&Siena, Confcommercio Siena e Fisar.

Pubblicato il 29 gennaio 2020