Colle Basket: ''L'amministrazione ci estromette dalla gestione del palasport"

"L’atto non reca motivazioni chiare, logiche e coerenti. I nostri legali lo stanno esaminando e nei tempi opportuni adotteremo ogni azione a tutela degli interessi e dell’onorabilità della nostra associazione, perseguendo eventuali responsabilità di singoli e/o organi che hanno concorso alla formazione dell’atto. Potranno essere interessati su nostre istanze Tribunale di Siena, TAR Toscana, Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione - scrive in una nota il Colle Basket -. Dalle premesse dell’atto si evince che per il prossimo anno sportivo la gestione del palasport, come per gli altri impianti similari (causa covid 19), in deroga alla normativa regionale , deve essere affidata “ alle società ed associazioni sportivi già affidatarie della precedente gestione”. Lo stadio è stato affidato alla Colligiana, il palasport invece viene affidato (senza valide argomentazioni e con evidenti contraddizioni) a Valdelsa Basket. L’ASD Colle Basket durante tutti questi anni ha gestito l’impianto con risultati positivi assicurando una qualità sportiva unanimemente riconosciuta. Il Colle Basket è stato fondato nel 1988, Valdelsa Basket viene costituita nel 2017, non ha mai gestito l’impianto ma d’improvviso si ritrova gestore per investitura comunale e senza meriti acquisiti sul campo, sapendo anche di fare un gesto di rottura verso il Colle Basket con tanti saluti alla leale collaborazione sportiva. In questa azione di frattura all’interno del movimento cestistico colligiano (storicamente riunificato dalla nascita del Colle Basket) influiscono pesantemente le scelte politiche dell’Amministrazione Comunale. Nella storia del Comune colligiano mai una Giunta aveva smesso di fare l’arbitro per schierarsi apertamente con una delle squadre in campo. Anzi Valdelsa Basket in campo per la gestione del palasport non c’è mai stata ma l’arbitro ce l’ha messa e l’ha fatta vincere. Un capolavoro non c’è dubbio!!!! Mai una scorrettezza simile si è registrata negli annali della storia amministrativa locale. Tutto quello che affermiamo non sono opinioni sono fatti incontrovertibili che solo qualche tentativo di politichese, forse, tenterà di confondere. La verità però è nelle cose e non nelle opinioni. Per di più la Giunta vorrebbe sostenere che il Colle Basket avrebbe rinunciato alla gestione del prossimo anno sportivo mentre agli atti del comune, tramite pec, c’è la nostra disponibilità a definire le modalità di gestione. Vorranno negare la pec inviata dall’avvocato Nicola Pezone? Della PEC però non c’è traccia nella delibera della Giunta Comunale. Grave lacuna".

"Questa è solo la prima puntata, i nostri legali sono al lavoro e terremo costantemente aggiornati i colligiani , la stampa e tutti coloro che vorranno essere informati. Per praticità e trasparenza, su richiesta di organi di stampa, autorità, associazioni, ecc daremo evidenza anche di tutta la documentazione intercorsa negli anni , fino ad oggi, con l’Amministrazione comunale. Questa volta faremo chiarezza sul palasport , posto che anche altri impianti colligiani non abbiano altrettanta necessità di trasparenza. In ultimo consentiteci una battuta tanto per sdrammatizzare. Dopo 32 anni di onorata militanza nel panorama sportivo locale, provinciale e regionale ci ritroviamo cornuti e mazziati. Direte, perché?"

"Non solo ci hanno sbattuto fuori dalla porta ma non ci hanno neppure pagato le nostre spettanze per la gestione dal luglio 2019 a giugno 2020 durante la quale abbiamo gestito il palasport ospitando ben 11 associazioni colligiane e valdelsane, Colle Basket compreso. Chiederemo ragione dei nostri diritti al Tribunale di Siena. Una domanda però la vogliamo rivolgere agli amministratori colligiani: perché dobbiamo ricorrere in via giudiziaria per avere ragione dei nostri diritti? Sapete spiegare ai colligiani con riferimento a norme e prodecure amministrative perchè non siete stati in grado di pagare il Colle basket, gestoore del papasport fino a giugno 2020, per le competenze spettanti? Restiamo in fiduciosa attesa, augurandoci che anche ai colligiani, sportivi e no, interessi l’operato di una amministrazione che, pro tempore, ha l’onere e l’onore di amministrare la cosa pubblica con trasparenza".

Pubblicato il 14 agosto 2020