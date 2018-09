Colle, martedì 2 ottobre iniziano i corsi per soccorritori di primo livello alla Pubblica Assistenza

Si terrà martedì 2 ottobre, alle ore 21.30, il primo incontro del corso di livello base per soccorritori volontari organizzato dall'Associazione di Pubblica Assistenza di Colle di Val d'Elsa presso la propria sede sociale in Via Liguria 11.

Il corso, gratuito ed aperto a tutti i cittadini dai 16 anni in poi, permetterà ai partecipanti di acquisire capacità di primo soccorso, avvicinarsi al mondo del volontariato e conoscere tutte le attività svolte dalla Pubblica Assistenza colligiana.

Ogni giorno i volontari garantiscono alla comunità attività di trasporto sociale e sanitario ed il soccorso d'emergenza 118. L'Associazione vanta, inoltre, una squadra di Protezione Civile ed un'Unità Cinofila di comfort dog e per il ritrovamento di dispersi in superficie. Da più di trent'anni propone attività culturali, sportive e occasioni di incontro e divertimento, come gli appuntamenti annuali per i bambini con il Babbo Natale, la Befana o il Carnevale.

Ognuno di noi può decidere di portare un contributo prezioso a chi ha bisogno. Anche coloro che pensano di non trovare ciò che fa al caso proprio tra le molte attività svolte dall'Associazione avranno la possibilità di proporre le proprie idee e capacità e di metterle a servizio della collettività.

Per ricevere maggiori informazioni o iscriversi al corso è possibile contattare la Pubblica Assistenza colligiana sulla propria pagina Facebook, scrivendo una e-mail all'indirizzo pubblicacolle.iniziative@gmail.com, chiamando i numeri telefonici 0577-920169 o 388-6538098 oppure andando a conoscere l'Associazione presso la propria sede sociale in Via Liguria 11.

Pubblicato il 24 settembre 2018