Colligiana: pareggio casalingo contro la Castiglionese

Tabellino

COLLIGIANA: Chiarugi, Finetti, Mariani, Pierucci, De Vitis, Manganelli (14’ Noferi), Baccani (80’ Munno), Bouhamed, Milanesi (59’ Imbrenda), Calamassi, Cianciolo (85’ Bartalini); a disp.ne: Bacciottini, Sardelli, Corbinelli, Mateev; all. Giacomo Chini.

CASTIGLIONESE: Ermini, Zucchini, Giorgi, Tacchini, Menchetti, Menci R., Redi, Sekseni, Falomi (65’ Berneschi), Borghesi (82’ Pincini), Capogna (52’ Lombardi); a disp.ne: Tegli, Bassini, Sorrentino, Viciani, Steccato, Nero; all. Roberto Fani.

ARBITRO: Mansour Faye di Brescia; ass.ti: Andrea Ballotti di Pistoia e Martina Corsini di Livorno

RETI: 30’ Calamassi, 61’ Rig. Falomi.

AMMONITI: Cianciolo, Noferi, Redi, Menchetti, Sekseni, Finetti, Zucchini, De Vitis, mister Chini.

RECUPERO: 2 + 4.

Commento

Una rimaneggiata Colligiana, imbottita di quote, non va oltre il pari con la Castiglionese che la affianca in classifica. Partita tutto sommato equilibrata che ha visto poche occasioni da rete e pochi tiri in porta anche se la gara è stata viva ed a tratti nervosa per novanta minuti. Prima del fischio di inizio è stato osservato il minuto di raccoglimento per commemorare la scomparsa dell’ex Presidente della FIGC Carlo Tavecchio, mentre al 21’ del primo tempo il gioco è stato interrotto per il minuto di raccoglimento per ricordare la Shoah ed il luogo da cui partirono i convogli destinati al campo di concentramento di Auschwitz, cioè il binario 21 della stazione ferroviaria di Milano. Il risultato della partita è stato deciso dall’eurogol di Calamassi e da un contestatissimo (da giocatori, panchina e pubblico) rigore concesso agli ospiti e realizzato da Falomi. La Colligiana dopo appena 10 minuti di gioco deve fare a meno di capitan Manganelli costretto ad uscire dal campo con Noferi al suo posto. Per la cronaca, al 19’ Cianciolo rimette al centro una bella palla che attraversa tutto lo specchio della porta poi una deviazione fa terminale la palla in fallo laterale. Alla mezzora arriva il vantaggio della Colligiana con un gran tiro da fuori di Calamassi su cui Ermini non può niente. Al 33’ è poi Cianciolo a concludere a lato di poco. Al 60’ il direttore di gara vede un fallo di Finetti in area e decreta, nonostante le proteste, la massima punizione per la Castiglionese. Va sul dischetto Falomi che spiazza Chiarugi. Al 63’ è la Colligiana a reclamare un calcio di rigore per un fallo di mano in area ma l’arbitro non è di questo parere. La Colligiana cerca nel finale la rete che potrebbe assicurare la vittoria. Al 91’ Pierucci recupera palla e cross per Munno che conclude fuori, al 94’ il colpo di testa di De Vitis è preda del portiere ospite. Arriva poi il triplice fischio finale che sancisce il risultato di parità con le due squadre che affiancano la Fortis Juventus al secondo posto in classifica alle spalle di un Figline che sembra prendere il largo.

Al termine della gara, questo il commento di mister Chini: "Siamo rimaneggiati fino ad un certo punto perché questi ragazzi hanno dimostrato come nelle scorse partite di farsi trovare pronti tutti e come ultimamente ci succede giochiamo con cinque quote. Sono contento della prestazione, di un primo tempo importante e poi abbiamo pagato un po’ di stanchezza e subito un rigore che non saprei definire, forse su un nostro errore e poi andremo a rivederlo. Sono comunque soddisfatto della prestazione contro una squadra importante, una squadra che anche domenica ha fatto cinque gol e che sicuramente sarà in alto fino alla fine".

Pubblicato il 30 gennaio 2023