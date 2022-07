'ColorAbile', la pittura di Federica Mauro, alfiere della Repubblica in mostra

Una storia che è l’esempio di come la diversa abilità, supportata e stimolata, possa concretizzare sogni e aspirazioni. Federica Mauro artista per passione, quella per la pittura, che grazie anche al supporto di sua mamma e della sua famiglia l’ha portata ad esprimersi attraverso questa forma d'arte. Federica è affetta da una malattia genetica rara ed è un alfiere della Repubblica nominata direttamente dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Dal 29 al 31 luglio, con inaugurazione giovedì 28 luglio (ore 18) arriva a Colle di Val d’Elsa a palazzo dei Priori in via del Castello 33, “ColorAbile”, la mostra di pittura di Federica Mauro.

Un obiettivo perseguito anche attraverso l’associazione ToscanAbile: l’arte e la cultura, proprie della Toscana, unite al concetto di bellezza per migliorare la convivenza sociale e civile del territorio e non solo. Intenti che vengono perseguiti grazie ad una rete sul territorio che offre l’opportunità di avviare percorsi individuali e calzati sulle necessità di ogni singolo individuo come per Federica Mauro.

La sua nomina ad alfiere della Repubblica è avvenuta “Per aver scoperto che la pittura può essere più forte della sua condizione di difficoltà. Così i settecento anni dalla morte di Dante sono diventati occasione per manifestare una potenzialità espressiva”. Il suo lavoro è stato scelto dalla Dante Society di Londra come locandina del concorso artistico internazionale “Dante 700”, volto a celebrare il settecentenario dalla morte del sommo poeta. L’Accademia della Crusca ha voluto proporre l’opera di Federica Mauro come immagine di copertina del volume «Dante l’Italiano», che è stato presentato in occasione della ventunesima settimana della lingua italiana nel mondo e che sarà inviato a tutte le ambasciate, consolati e centri studi italiani nel mondo. La mostra sarà aperta dalle 10 alle 17.

Pubblicato il 27 luglio 2022