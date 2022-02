Come conquistare un pubblico nerd con i gadget personalizzati

Rafforzare la brand identity è un obiettivo comune a tutte le aziende, a prescindere dalle loro dimensioni e dal settore di mercato in cui operano. Per raggiungere questo traguardo, uno degli alleati più validi a cui si può ricorrere è rappresentato dal marketing basato sulla distribuzione dei gadget personalizzati. Accessori di questo tipo si rivelano molto preziosi non solo per stabilire una relazione fra il marchio e la clientela, ma anche per favorire la diffusione di valori aziendali. In tante situazioni ci può essere bisogno di gadget personalizzati, veri e propri ambasciatori dei brand di cui si fanno promotori.

Gadget365 è l’azienda a cui rivolgersi quando si è alla ricerca di gadget nerd e, più in generale, di prodotti da utilizzare per campagne promozionali e strategie di marketing. Sono davvero tanti gli articoli a disposizione nel suo catalogo, in ambito tecnologico ma non solo: fra gli altri si possono citare device tecnologici come gli auricolari, gli speaker, le cuffie bluetooth e le pen drive usb. Gadget365 ha sede in Lombardia e fa parte di Assoprom: una realtà consolidata che ha già assecondato le richieste di oltre 15mila clienti.

Guida alla scelta dei gadget

Certo è che occorre essere in grado di trovare i gadget più adatti, ma questo è più semplice a dirsi che a farsi. Ci sono un sacco di aspetti, infatti, a cui si deve badare e che devono essere curati in maniera meticolosa: giusto per citare i più importanti, si possono menzionare i materiali, il design e i colori. Questi fattori, combinati gli uni con gli altri, incidono sugli standard di qualità che caratterizzano i gadget, i quali possono essere sfruttati anche per far conoscere la vision aziendale. Quel che è certo è che scegliendo dei prodotti adeguati è più semplice rinsaldare la relazione con la clientela, anche qualora il target a cui si mira sia composto soprattutto dai cosiddetti nerd. È evidente che, in questo caso, molti dei gadget su cui puntare hanno a che fare con il settore della tecnologia.

I tappetini per il mouse

Fra i prodotti con i quali si può pensare di catturare l’attenzione di una platea di nerd ci sono i tappetini mouse personalizzati, articoli molto diffusi grazie alla loro utilità. Comuni ma non per questo banali, i tappetini hanno il pregio di mettere a disposizione una superficie molto vasta, e dunque possono essere personalizzati in tanti modi differenti: per esempio aggiungendo delle immagini, dei loghi o delle scritte. Un tappetino di qualità è munito di una base in gomma, grazie alla quale si previene lo scivolamento, ed è costituito da poliestere; lo si può personalizzare tramite la stampa in sublimazione.

Le chiavette usb

Le chiavette usb sono davvero apprezzate da chiunque le riceva, perché al giorno d’oggi tutti noi abbiamo la necessità di conservare dei file, magari creandone una copia di backup, oppure di trasferirli da un dispositivo all’altro senza perdere troppo tempo. È proprio a questo che servono le chiavette, eccellenti gadget promozionali che possono essere personalizzati in tanti modi diversi. Questi accessori si adattano sia a necessità di tipo professionale che ad esigenze quotidiane, per svago e intrattenimento. È molto ampio l’assortimento di varianti a disposizione, visto che si va da un minimo di 1 giga per il taglio più piccolo a un massimo di 32 giga per il taglio più grande. Un’azienda potrebbe pensare di regalare questo tipo di accessorio sia ai clienti che ai dipendenti, così da migliorare la loro produttività e agevolare il loro lavoro.

I mouse wireless

Infine, concludiamo questa rassegna di gadget per nerd con i mouse senza fili, oggetti versatili e proprio per questo adatti a numerose personalizzazioni. Il consiglio è di puntare su prodotti che siano compatibili con Windows e con Mac e che abbiano il pulsante DPI, grazie a cui la sensibilità del mouse può essere modificata su tre diversi livelli: una funzione che si dimostra utile quando si gioca ai videogame. In effetti, mouse simili sono utili sia sul posto di lavoro che nella quotidianità; meglio scegliere accessori ergonomici e che garantiscano un uso confortevole nel corso del tempo.

Pubblicato il 21 febbraio 2022