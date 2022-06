Come la sharing economy cambia consumatori e investitori

L'economia della condivisione ha goduto di una rapida ascesa, in particolare nell'ultimo decennio. È penetrato nella maggior parte dei settori, facilitato dal miglioramento delle prestazioni delle piattaforme digitali e dalla crescente disponibilità dei consumatori a utilizzare app mobili che supportano modelli di business peer-to-peer.

La pandemia ha causato notevoli problemi alle aziende della sharing economy in tutto il mondo. Con i blocchi prolungati in molti paesi e l'economia globale che è entrata in una profonda recessione nel 2020, aziende come Uber, Lyft, Grab e Airbnb hanno registrato un forte calo delle prenotazioni.

La graduale riapertura delle città e l'allentamento delle restrizioni di viaggio hanno portato a una crescita costante in tutti i settori nel 2021. Per affrontare la crisi in corso, le aziende devono esaminare i loro modelli e capacità di business esistenti per assicurarsi che siano ancora rilevanti. Ad esempio, aziende come Uber e Grab hanno lavorato per compensare le sfide della loro attività principale di taxi aumentando le operazioni di consegna su richiesta, comprese le consegne di cibo e generi alimentari.

Un nuovo modello di urbanizzazione

Entro il 2050, il 68% della popolazione mondiale vivrà nelle città, rispetto al 56% del 2020, con un cambiamento già visibile nel 2030. La crescente urbanizzazione presenta problemi per l'industria automobilistica. Possedere il trasporto personale in ambienti urbani concentrati è sempre più complicato a causa di fattori quali il parcheggio, le limitazioni all'uso e i costi assicurativi. Di conseguenza, ci sarà una continua crescita della domanda di veicoli condivisi mentre il volume dei veicoli di proprietà privata diminuirà.

Allo stesso modo, la rapida urbanizzazione accoppiata con opzioni abitative limitate ha determinato la necessità di alloggi condivisi nelle aree urbane. Nelle città con una fascia demografica di giovani, c'è stata un'impennata nella domanda di alloggi per studenti o conviventi gestiti professionalmente.

Tradizione e innovazione che si uniscono

Le società dell’economia tradizionale in una vasta gamma di settori hanno stretto partnership strategiche con società della sharing economy per vendere servizi di sharing economy. Ad esempio, nel giugno 2020, Volvo ha collaborato con Waymo per sviluppare un veicolo elettrico autonomo per i servizi di ride-hailing.

Dal canto loro, le società della sharing economy utilizzano partnership strategiche per espandere le proprie linee di servizio, aumentare la propria presenza geografica e acquisire nuovi clienti. Ad esempio, a settembre 2020, Uber Freight ha collaborato con KeepTruckin, una società di tecnologia di gestione della flotta. BlaBlaCar ha stretto una partnership con Voi, un servizio europeo di scooter elettrici, per lanciare BlaBla Ride in Francia.

Il numero di partnership strategiche continuerà a crescere nei prossimi anni, consentendo alle aziende tradizionali e della sharing economy di entrare in nuovi mercati e segmenti di servizi, migliorare l'efficienza operativa e offrire più servizi ai consumatori.

Cosa ha comportato ciò nella mente degli investitori

Quello che si è detto finora ha avuto un impatto nella mente dei consumatori, che allo stesso tempo si ritrovano ad essere investitori. Lo step successivo in questo campo è stata l’ascesa delle criptovalute.

Questo è risultato attraente specialmente per le persone che sono preoccupate per eventi iperinflazionistici, fallimenti bancari o altri scenari di disastro. Il Bitcoin in particolare ha attirato l'attenzione per le sue proprietà deflazionistiche e resistenti alla censura, portando i sostenitori a descriverlo come "oro digitale" che viene tradato in piattaforme come BitQH.

Non c'è dubbio che le valute digitali abbiano registrato una crescita notevole. Spinto dall'incredibile crescita di bitcoin (BTC) ed ether (ETH), il campo delle criptovalute ha continuato ad espandersi.

Oltre alle offerte iniziali di monete , ora ci sono molti nuovi tipi di prodotti di investimento blockchain, dalla finanza decentralizzata ai token non fungibili. Molti appassionati di valuta digitale credono che questi investimenti potrebbero produrre un nuovo lotto di milionari (o miliardari) di valuta digitale.

Senza dubbio la blockchain, criptovalute ed economia circolare rimarrano tra le tematiche più in voga nei prossimi mesi se non anni con una grande influenza nella nostra vita quotidiana.

Pubblicato il 11 giugno 2022