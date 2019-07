Comincia Orizzonti Verticali: danza protagonista della prima giornata

Oggi a San Gimignano prende il via la settima edizione del Festival "Orizzonti Verticali - Arti sceniche in cantiere" diretto da Tuccio Guicciardini e Patrizia De Bari. Il festival, in programma fino al 7 luglio, proporrà cinque giorni di teatro, danza, musica, performance e incontri, all'insegna dell'interdisciplinarietà delle arti. Per la sezione danza alle 18.30 alla Galleria Continua Nuovo Balletto di Toscana/Roberto Doveripresentano Animanimale in prima regionale (3 repliche consecutive). Alle 19,30 in Piazza delle Erbe l'Incubatore per futuri coreografi CIMD (Centro Internazionale di Movimento e Danza) presenta la creazione originale Abitare la città a cura di Davide Valrosso. Alle 22,00 alla Rocca di Montestaffoli, prima regionale per BTT Balletto Teatro Torino che propone Timeline e a seguire Balera. Alle 17 nella Loggia del Teatro in Piazza Duomo si terrà il primo degli incontri tra artisti, operatori culturali, critici e pubblico dal titolo "Connessioni artistiche tra passato e futuro".

Dalle 18.30 alla Galleria Continua in Via del Castello la compagnia Nuovo Balletto di Toscana e Roberto Doveri presentano in prima regionale lo spettacolo Animanimale. La coreografia è di Roberto Doveri e l'interpretazione di Alessandro Torresin L'idea coreografica tende ad esprimere ed evidenziare contraddizioni e conflittualità tra la razionalità umana e l'istintività animale, condizione di rapporti in continua lotta. Lo spettacolo ha una durata di 7 minuti e sarà proposto in 3 repliche consecutive.

Alle 19.30 in Piazza delle Erbe l'Incubatore per futuri coreografi CIMD (Centro Internazionale di Movimento e Danza), presenta la creazione originale Abitare la città a cura di Davide Valrosso. Il progetto Incubatore, a cura di Franca Ferrari e sostenuto dal MIBAC, vede dieci giovani danzatori tra i 20-25 anni provenienti da tutta Italia impegnati in un triennio di ricerca per la coreografia contemporanea che avvierà la loro vita professionale. I giovani di Incubatore in scena, diretti in questa occasione dal coreografo Davide Valrosso, sono: Cecilia Airaghi, Lorenzo De Simone, Giorgia Fusari, Martina Gambardella, Giacomo Giannangeli, Lorenzo Morandini, Martina Rota, Tullia Primultini, Michele Scappa. Costumi diMargherita Platé.

Alle 22,00 alla Rocca di Montestaffoli, BTT Balletto Teatro Torino propone in prima regionale Timeline con la coreografia di Ella Rothschild, disegno luci Yoav Barel e costumi Walter&Hamlet. Timeline racconta delle somiglianze e delle diversità di comportamento tra esseri umani, in relazione alle convenzioni sociali, e di come le stesse vengano percepite in culture differenti. A seguire Balera, con la coreografia di Andrea Costanzo Martini, light design di Yoav Barel e costumi di Walter&Hamlet. Con Balera, Andrea Costanzo Martini e i danzatori del BTT si tuffano in una esplorazione sull'euforia del danzare, passando con nonchalance attraverso vocabolari noti come quelli del Balletto Accademico o delle Danze di Sala e di tradizione, e rivisitandoli con sguardo particolarmente attento al lato istintivo e animale del corpo umano.

Nel pomeriggio nella Loggia del Teatro in Piazza Duomo si terrà il primo degli incontri tra artisti, operatori culturali, critici e pubblico dal titolo "Connessioni artistiche tra passato e futuro" in programma dal 3 al 6 luglio dalle 17. Gli incontri saranno incentrati, come nelle precedenti edizioni, sul tema del confronto generazionale, prendendo spunto dal Manifesto di Ivrea del 1966, spartiacque per la storia del teatro recente.

Orizzonti Verticali è un progetto, nato nel 2013 a San Gimignano, curato dalla Compagnia Giardino Chiuso e dalla Fondazione Fabbrica Europa, con il contributo di Regione Toscana, Comune di San Gimignano e il sostegno della Cassa di Risparmio di Firenze. All'interno del cartellone di eventi "Accade d'Estate" a cura dell'amministrazione comunale di San Gimignano.

Pubblicato il 3 luglio 2019