Commercio locale, Bussagli:''Evidenziate le incertezze sulle riaperture''

"Dare certezza ed individuare un percorso, anticipare anche se con alcuni limiti, le riaperture della attività forse sarebbe valutazione opportuna - dice Bussagli - stiamo affrontando una situazione straordinaria che non ha precedenti, non c'è esperienza pregressa. La stessa difficoltà che abbiamo noi la vivono anche altri paesi nel mondo".

"Su alcune categoire forse qualche passo in avanti potrebbe essere auspicato anche prima rispetto alle date comunicate dal Presidente del Consiglio. Abbiamo fatto incontri con le associaizoni del commercio,ci siamo sentiti con gli imrpenditori per questioni specifiche del nostro territorio. Stiamo aspettando il decreto che dia certezza rispetto le operazioni di finanziamento senza il quale per noi è impossibile muoverci".

Pubblicato il 5 maggio 2020