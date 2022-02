Con i buoni sconto Edenred sarà possibile fare shopping negli outlet LOF

Edenred Italia, leader nel settore degli employee benefits, ha annunciato una nuova partnership con il brand Land of Fashion (LOF), che mira a valorizzare le eccellenze italiane.

I buoni acquisto Edenred saranno utilizzabili nei 5 villaggi outlet, comprensivi di oltre 600 boutique dislocate in tutta Italia: Franciacorta Village a Rodengo-Saiano (BS), Palmanova Village ad Aiello del Friuli (UD), Valdichiana Village a Foiano della Chiana (AR), Mantova Village a Bagnolo San Vito (MN) e Puglia Village a Molfetta (BA).

Edenred arricchisce quindi la sua proposta di buoni acquisto 2022, fornendo agli utenti una serie di agevolazioni economiche per capi d'abbigliamento delle più importanti griffe di moda, acquistabili a prezzi outlet con sconti fino al 70%.

I buoni acquisto rappresentano soluzioni perfette per i regali natalizi, che spesso creano imbarazzo e suscitano molti dubbi in chi li fa. Non sempre è facile capire cosa regalare ad una persona, soprattutto se non si conoscono i gusti personali.

Una soluzione perfetta per chi fa il regalo, ma anche per chi lo riceve. Si tratta infatti di uno strumento apprezzato e con la massima spendibilità.

Facendo un discorso più ampio, i buoni acquisto migliorano la qualità della vita e stimolano la domanda, rivitalizzando così l'economia italiana che ha vissuto e sta vivendo un periodo sicuramente complesso.

I buoni acquisto sono la soluzione ideale per partite IVA, aziende e dipendenti.

I professionisti dotati di partita IVA, come commerciali, distributori ed agenti, possono raggiungere più facilmente gli obiettivi di vendita prefissati.

Le aziende possono beneficiare di questo strumento, deducibile al 100% fino a 258,23 euro all'anno a persona, aumentando così la produttività dei collaboratori, fidelizzando i clienti e incrementando le vendite.

Proprio il concetto di fidelizzazione assume una grande importanza, in un mercato sempre più saturo e competitivo. Fidelizzare il cliente risulta molto meno dispendioso che acquisirne uno nuovo.

In tale ottica il buono acquisto rappresenta la scelta ideale per conquistare la fiducia dei vecchi clienti, che apprezzano i servizi e le iniziative cucite su misura per loro.

Infine ne traggono benefici gli stessi dipendenti, che possono ricevere il 100% dell'importo erogato dall'azienda, totalmente esente da tasse fino a 258,23 euro.

Con questo strumento è possibile fare shopping, la spesa al supermercato o il carburante.

I collaboratori vedono quindi aumentare notevolmente il loro potere d'acquisto, poiché il loro stipendio non viene minimamente intaccato.

Le aziende, invece, oltre a godere di importanti benefici fiscali migliorano la qualità della vita dei loro collaboratori, che lavorano con più serenità e sono più produttivi sul posto di lavoro.



Pubblicato il 8 febbraio 2022