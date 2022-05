Confermato l'alto livello del laboratorio di analisi di Campostaggia

Il laboratori di analisi chimico-cliniche e microbiologiche di Campostaggia si conferma come centro d’eccellenza. Nei giorni 6 e 7 aprile, si è svolta la visita da parte dell’ente Kiwa Cermet, nuovo certificatore per l’Asl Toscana sud est e per la Regione Toscana, per la verifica della conformità agli standard ISO 9001:2015. L'esito è stato positivo e non sono state rilevate “non conformità”.



L’ente certificatore Kiwa ha apprezzato il clima interno di fattiva e sentita collaborazione dei professionisti coinvolti.



Il Sistema di gestione per la qualità (Sgq) del laboratorio - quell’insieme di politiche, procedure e registrazioni che definiscono il modo in cui il servizio è fornito - è risultato consolidato, con un alto grado di maturazione, diffuso, condiviso e utile al controllo dell’intero processo produttivo.



“È un'enorme soddisfazione, - dice la direttrice del laboratorio di Campostaggia Annunziata Rebuffat, - siamo orgogliosi di questa importante conferma, frutto dell’impegno di tutto il personale coinvolto. Da sempre il nostro obiettivo è il miglioramento continuo della qualità del servizio fornito, attraverso un attento controllo del processo e il potenziamento della professionalità di tutti gli operatori, al fine di accogliere le richieste e soddisfare le aspettative dell’utenza”.

Copyright © Valdelsa.net



Potrebbe interessarti anche: Spacciatori costretti alla fuga dalla Polizia di Stato abbandonano la droga nei boschi​

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 3 maggio 2022