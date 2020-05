Consueto appuntamento col Mercatale in Via Bisarnella tra sapori e odori toscani

EMPOLI - Ormai è diventato un appuntamento atteso quello del "Mercatale in Empoli" tutti i sabati, dalle 8 alle 13, in Via Bisarnella. Location che rispetto a Piazza della Vittoria, garantisce la possibilità di distanziamento fra i banchi presenti, comunque di grande visibilità a due passi della statale e molto funzionale in questo momento.

Saranno i sapori, i colori, gli odori della Terra della bella Toscana ad essere protagonisti con le aziende agricole locali produttrici di prelibatezze e genuinità.

CHI SONO LE AZIENDE DI SABATO - Lorenzo Firenzani e la sua giovane azienda agricola Rosso Puro che si trova nel cuore delle colline toscane che produce zafferano di alta qualità; La Ginestra, azienda agricola di San Casciano che porterà le sue delizie biologiche come pasta pane e miele; i formaggi di Maria, una presenza anch'essa costante, con formaggi a latte crudo dalla bella Volterra; l'azienda agricola La Chiocciolala d'Elsa con chiocciole e verdure da Poggibonsi, un allevamento a ciclo biologico completo con vendita diretta di ortaggi; la carne e gli affettati dell'azienda agricola di Roberto Romagnoli da Montespertoli; il Forno di Romolino con il suo pane di grani antichi da Lastra a Signa.

E poi, le verdure dell'azienda agricola di Luigina di Certaldo che porterà le verdure e cipollotto fresco certaldese; gli affettati di Marco da Castelfiorentino; l'azienda agricola delle fave di Andrea con verdure di stagione, marmellate e uova. Il tocco 'goloso' della dolciaria Franzago con cioccolato di tutti i tipi; l'azienda agricola i Seminanti che porteranno pasta, farina e carciofini sott'olio. Infine, l'azienda agricola La Mignola con polli e conigli nostrani.

Pubblicato il 29 maggio 2020