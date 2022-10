Riorganizzazione raccolta rifiuti a Colle: ecco i nuovi contenitori ad accesso controllato

Prosegue a pieno ritmo la riorganizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti a Colle di Val d’Elsa. Dopo le attività previste legate al porta a porta, in questi giorni inizierà il posizionamento dei nuovi contenitori ad accesso controllato.

Saranno così progressivamente sostituiti tutti i vecchi cassonetti stradali con nuove postazioni per la raccolta di carta e cartone (coperchio blu), organico (contenitore marrone), multimateriale, imballaggi in alluminio, plastica e tetrapak (contenitore giallo), vetro (contenitore verde) e indifferenziato (contenitore grigio).

I nuovi contenitori saranno tutti dotati di un dispositivo che permetterà di riconoscere l’utente che conferisce il rifiuto tramite la 6Card, la tessera che assocerà ogni conferimento a una singola utenza Tari. Questo consentirà, quando il nuovo sistema sarà a pieno regime, di introdurre unsistema di tributo puntuale legato all’effettiva produzione dei rifiuti e al reale impegno dei cittadini nella differenziazione dei materiali.

In tutta la fase di installazione, i cassonetti saranno comunque utilizzabili senza 6Card (semplicemente premendo il pulsante di risveglio presente su ogni contenitore) così da consentire ai cittadini di prendere confidenza con questi nuovi cassonetti di ultima generazione.

Per illustrare ai cittadini tutte le novità, l’Amministrazione comunale e Sei Toscana hanno organizzato quattro incontri pubblici che si terranno mercoledì 12 ottobre, alle 18.15 al Circolo Buena Vista in via Mastrobono a Le Grazi ed alle 21.15 presso i locali della piscina Olimpia in via XXV Aprile. Giovedì 13 ottobre altri due incontri: alle 18.15 al Circolo La Badia in via Piemonte e alle 21.15 presso il Circolo dell’Agrestone in via Bologna.

Copyright © Valdelsa.net



Potrebbe interessarti anche: Colle di Val d'Elsa: la Guardia di Finanza sequestra oltre 30.000 prodotti di bigiotteria

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 10 ottobre 2022