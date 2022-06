Continuano gli appuntamenti con camper e open day vaccinali

Proseguono gli appuntamenti con camper e open day vaccinali organizzati in provincia di Siena dall’Asl Toscana sud est. Le iniziative di promozione a effettuare la quarta dose anti Covid-19 sono partite lo scorso 26 maggio. Si ricorda che sul mezzo mobile sono presenti professionisti medici e infermieri a disposizione dei cittadini per fornire informazioni ed effettuare la vaccinazione, ma anche a coloro che desiderano completare il ciclo vaccinale e che non lo hanno fatto fino a oggi.

Questo il programma

PROVINCIA DI SIENA

MER 8 GIUGNO COLLE VAL D'ELSA MERCATO DI GRACCIANO 9/12 - CAMPER

GIO 9 GIUGNO COLLE VAL D'ELSA CIRCOLI ARCI AGRESTONE E LE GRAZIE 16/18 - SOMMINISTRAZIONI PER APPUNTAMENTO

GIO 9 GIUGNO RAPOLANO TERME DISTRETTO 9/12 - OPEN DAY

GIO 9 GIUGNO MONTALCINO EVENTO AUSER 17/19.30 - CAMPER

VEN 10 GIUGNO COLLE VAL D'ELSA MERCATO DI PIAZZA ARNOLFO 9/12 - CAMPER

LUN 13 GIUGNO GAIOLE IN CHIANTI DISTRETTO 15/18 – OPEN DAY

GIO 16 GIUGNO SOVICILLE FRAZIONE DI SAN ROCCO A PILLI 9/12 - CAMPER

Pubblicato il 8 giugno 2022