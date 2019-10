Controlli straordinari a Poggibonsi: la Polizia denuncia due persone per ricettazione

Servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore Capuano sono stati effettuati a Poggibonsi dalla Polizia di Stato. L'attività, coordinata dal dirigente del Commissariato P.S. Vice Questore Gianluigi Manganelli, ha visto l’impiego, oltre ai poliziotti del Commissariato in uniforme e in borghese, degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Toscana e della Sezione Polizia Stradale di Siena.

L’operazione, durante la quale sono stati effettuati anche posti di controllo, ha consentito l’identificazione di quaranta persone e il controllo di numerosi veicoli. Nel corso del pattuglione sono state elevate otto contravvenzioni per violazioni del Codice della Strada.

Durante i controlli è stata fermata un’autovettura di grossa cilindrata con targa rumena con a bordo due stranieri. Dagli accertamenti è emerso che il veicolo era ricercato in campo internazionale in quanto provento di furto denunciato da una società di autonoleggio rumena. I due, un 31enne ed un 38enne rumeni, entrambi residenti a Certaldo, uno dei quali con precedenti specifici a carico, sono stati quindi denunciati per il reato di ricettazione, con conseguente sequestro del mezzo.

Nel corso del servizio, inoltre, è stato fermato e identificato un cittadino pachistano irregolare sul territorio nazionale, che è stato posto a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per la successiva espulsione.

Pubblicato il 14 ottobre 2019