Contromano in A1, convalidato l'arresto del 34enne

Convalidato l'arresto del 34enne residente in Veneto fermato martedì mattina dopo aver percorso circa 40 km in autostrada. In quel frangente la Polizia Stradale è intervenuta bloccando il veicolo e addirittura sparando alle gomme del mezzo in fuga.

Il giudice ha disposto inoltre l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, la permanenza notturna presso il proprio domicilio ed il sequestro preventivo del veicolo su cui viaggiava l'uomo, una Ford Fiesta nera. L'uomo è stato anche denunciato per il possesso di un'ascia ed alcuni coltelli, rinvenuti all'interno della vettura.

Pubblicato il 14 gennaio 2021