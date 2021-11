Convegno Nazionale di Comunicazione della Scienza, l'Aou Senese partecipa con un video di presentazione dell’e-book sul Covid

L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese partecipa al Convegno Nazionale di Comunicazione della Scienza, in programma a Trieste dal 17 al 20 novembre, organizzato dal Laboratorio Interdisciplinare della SISSA, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati. L’Aou Senese ha elaborato un video per presentare l’e-book intitolato “Un anno di lotta al Covid 2020–2021”, presentato lo scorso 27 maggio in Regione Toscana e realizzato in collaborazione con Frankestein srl, una pubblicazione che documenta e racconta in che modo l’ospedale e i suoi professionisti hanno reagito di fronte al Covid-19, cosa è stato fatto, le buone pratiche e gli insegnamenti utili per il futuro.

Il video, realizzato dall’Aou Senese, è stato pubblicato sul canale YouTube “Convegno Nazionale Comunicazione della Scienza” e sul sito internet https://comunicazionescienza.com/ nella sezione “Live & Video”.

Pubblicato il 17 novembre 2021