Cordoglio dell'Aou Senese per la prematura scomparsa di Lorella Bencini

L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Lorella Bencini, infermiera in servizio presso la Terapia Intensiva della Cardiochirurgia. Grande professionista, amante del suo lavoro e riferimento da molti anni per i pazienti ed i colleghi, Lorella Bencini si è impegnata per anni con dedizione anche sul fronte sindacale, facendo parte della R.S.U. dell’Aou Senese in rappresentanza del personale infermieristico, un collegamento importante nelle relazioni tra dipendenti e direzione aziendale.

Molto prezioso anche il suo impegno nel mondo del volontariato, in particolare nel ruolo di consigliera della Quavio.

La direzione aziendale dell’Aou Senese e tutti i colleghi esprimono un profondo cordoglio alla famiglia e agli amici di Lorella.

Pubblicato il 18 agosto 2022