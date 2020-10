Coronavirus, 10 nuovi casi in Val d'Elsa. Positivo anche uno studente

Comune di sorveglianza Siena

Uomo di 31 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso

Donna di 34 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso

Donna di 61 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomatica

Comune di sorveglianza Sovicille

Donna di 48 anni già in isolamento domiciliare, asintomatica

Comune di sorveglianza Poggibonsi

Uomo di 34 anni già in isolamento domiciliare indagine in corso

Uomo di 18 anni già in isolamento domiciliare indagine in corso

Donna di 46 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso

Comune di sorveglianza Casole d'Elsa

Uomo di 23 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatico

Comune di sorveglianza Colle Val d'Elsa

Ragazza di 16 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, studente

Ragazza di 16 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso

Donna di 61 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso

Uomo di 61 anni già in isolamento domiciliare indagine in corso

Comune di sorveglianza San Gimignano

Uomo di 43 anni già in isolamento domiciliare indagine in corso

Comune di sorveglianza Torrita di Siena

Uomo di 52 anni già in isolamento domiciliare in quanto rientratao dall'Albania, asintomatico

Comune di sorveglianza Chiusdino

Donna di 46 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, scuola, personale non docente

Comune di sorveglianza Monteroni d'Arbia

Uomo di 45 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatico.



Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Arezzo, Grosseto e Siena ha intensificato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziato per il momento, 36 contatti per i casi di Arezzo, 7 contatti per i casi di Grosseto, 39 contatti per i casi di Siena che sono già stati immediatamente posti in isolamento. Al momento nella Asl Toscana sud est 2.717 persone sono già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. I positivi in carico sono 789.

Ci sono 9 ricoverati presso le Malattie infettive e 1 in Terapia intensiva dell’Ospedale Misericordia di Grosseto, 17 presso le Malattie infettive e 4 in Terapia intensiva dell’Ospedale San Donato di Arezzo. L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 2.770 tamponi.

Potrebbe interessarti anche: Coronavirus, prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 7 ottobre 2020