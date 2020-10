Coronavirus: 6 nuovi casi a Poggibonsi, 2 a Colle e a San Gimignano

Comune di sorveglianza Siena

Uomo di 62 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatico, con familiare rientrato dalla Sardegna

Comune di sorveglianza Poggibonsi

Uomo di 22 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico

Uomo di 33 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico

Donna di 44 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, paucisintomatica

Bambina di 2 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomatica

Bambina di 3 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatica, ambito scolastico

Donna di 50 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso

Comune di sorveglianza Chianciano Terme

Donna di 56 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomatica

Comune di sorveglianza Colle Val d'Elsa

Ragazza di 15 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, studente

Uomo di 56 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico

Comune di sorveglianza Radicondoli

Uomo di 76 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico

Comune di sorveglianza San Gimignano

Ragazza di 12 anni già in isolamento domiciliare in quanto paucisintomatica, studente, contesto sportivo

Ragazzo di 13 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatico, studente, contesto sportivo

Comune di sorveglianza Sovicille

Ragazza di 11 anni già in isolamento domiciliare asintomatica

Donna di 52 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatica, rientrata dalla Campania

Uomo di 54 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatico, rientrato dalla Campania

Pubblicato il 4 ottobre 2020