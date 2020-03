Coronavirus, 91 casi positivi nell'Ausl Toscana centro, anche un 80enne di Barberino Tavarnelle

56 casi nel territorio fiorentino:

donna, 43 anni di Firenze, in buone condizioni in quarantena nel proprio domicilio

donna, 47 anni di Firenze in buone condizioni, in quarantena nel proprio domicilio

uomo, 58 anni di Firenze, in buone condizioni, in quarantena nel proprio domicilio

uomo, 79 anni di Firenze, in buone condizioni, in quarantena nel proprio domicilio

uomo, 47 anni di Firenze, discrete condizioni a Careggi

donna, 53 anni di Firenze discrete condizioni a Careggi

uomo, 60 anni di Firenze, condizioni critiche al Santa Maria Annunziata

uomo, 55 anni di Impruneta, discrete condizioni al Santa Maria Annunziata,

uomo, 67 anni di Impruneta, discrete condizioni al Santa Maria Annunziata,

uomo, 59 anni di Bagno a Ripoli, buone condizioni al Santa Maria Annunziata,

uomo, 48 anni di Pontassieve , discrete condizioni al Santa Maria Annunziata

uomo, 80 anni di Barberino Tavarnelle, discrete condizioni al Santa Maria Annunziata

uomo di 37 anni di Firenze in discrete condizioni al Santa Maria Annunziata

uomo di 82 anni di Bagno a Ripoli in condizioni critiche al Santa Maria Annunziata

donna di 61 anni di Pontassieve in discrete condizioni al Santa Maria Annunziata

uomo di 82 anni di Pelago in discrete condizioni al Santa Maria Annunziata

donna di 79 di Firenze in discrete condizioni a Careggi

uomo di 71 anni di Firenze in discrete condizioni a Careggi

uomo di 87 anni di Firenze in discrete condizioni al Santa Maria Annunziata

donna di 68 anni di Firenze in buone condizioni a Careggi

donna di 47 anni di Firenze in buone condizioni in quarantena nel proprio domicilio

donna di 79 anni di Scarperia discrete condizioni a Borgo San Lorenzo

uomo di 17 anni di Firenze in buone condizioni in quarantena nel proprio domicilio

donna di 65 anni di Fiesole in discrete condizioni al Santa Maria Nuova

uomo di 31 anni di Siena in discrete condizioni al Santa Maria Nuova

uomo, 70 anni Rignano sull’Arno in buone condizioni al San Giovanni di Dio

uomo di 64 di Firenze in discrete condizioni al Santa Maria Annunziata

uomo di 70 anni di Firenze in condizioni critiche al Santa Maria Annunziata

donna di 76 anni di Scandicci in discrete condizioni al San Giovanni di Dio

donna, 59 anni di Scandicci in discrete condizioni al San Giovanni di Dio

uomo, 77 anni di Scandicci in buone condizioni al San Giovanni di Dio

donna, 79 anni di Firenze in discrete condizioni a Careggi

uomo, 64 anni di Firenze in discrete condizioni a Careggi

donna, 38 anni di Fiesole in discrete condizioni a Careggi

uomo, 51 anni di Sesto Fiorentino in discrete condizioni a Careggi

uomo, 60 anni di Firenze in buone condizioni Careggi

uomo, 27 anni di Firenze in discrete condizioni Careggi

uomo, 59 anni di Reggello in discrete condizioni Careggi

uomo, 73 anni di Firenze in buone condizioni Careggi

uomo, 68 anni di Fiesole in discrete condizioni Careggi

uomo, 64 anni di Fiesole in discrete condizioni Careggi

uomo, 57 anni di Firenze in discrete condizioni Careggi

uomo, 49 anni di Firenze in discrete condizioni Careggi

uomo, 74 di Scandicci in discrete condizioni al San Giovanni di Dio

donna, 60 anni di Bagno a Ripoli in discrete condizioni al Santa Maria Annunziata

uomo, 79 anni di Firenze in condizioni critiche al Santa Maria Nuova

uomo, 55 anni di Greve in Chianti in buone condizioni in quarantena nel proprio domicilio

uomo, 62 anni di Pelago in buone condizioni in quarantena nel proprio domicilio

uomo, 51 anni di Barberino del Mugello in buone condizioni in quarantena nel proprio domicilio

uomo, 86 anni di Pontassieve in buone condizioni al Santa Maria Annunziata

donna, 51 anni di Firenze in buone condizioni al San Giovanni di Dio

donna, 52 anni di Firenze in buone condizioni in quarantena nel proprio domicilio

uomo di 74 di Firenze in condizioni critiche a Careggi

uomo 70 anni di Firenze in condizioni critiche a Careggi

uomo di 79 anni di Scandicci in condizioni critiche a Careggi

donna 63 anni di Bagno a Ripoli in buone condizioni in quarantena nel proprio domicilio

6 casi nel territorio pratese:

donna 75 anni di Prato, condizioni discrete al Santo Stefano di Prato

donna 90 anni di Prato, condizioni discrete al Santo Stefano di Prato

donna 72 anni di Prato, buone condizioni al Santo Stefano

donna 51 anni di Prato buone condizioni al Santo Stefano

uomo 72 anni di Prato, condizioni critiche al Santo Stefano

donna 65 anni di Prato, buone condizioni in quarantena nel proprio domicilio

8 casi nel territorio empolese:

uomo 87 anni di Empoli, buone condizioni al San Giuseppe

donna 63 anni di San Miniato, buone condizioni al San Giuseppe

uomo 52 anni di Fucecchio, buone condizioni al San Giuseppe

donna 53 anni di Cerreto Guidi, buone condizioni in quarantena nel proprio domicilio

uomo 52 anni di San Miniato, buone condizioni in quarantena nel proprio domicilio

uomo 84 anni di Santa Croce sull’Arno, buone condizioni al San Giuseppe

donna 50 anni di Vinci, buone condizioni in quarantena nel proprio domicilio

uomo 59 anni di Vinci buone condizioni al San Giuseppe

21 casi nel territorio pistoiese:

uomo 71 anni di Pistoia, discrete condizioni al San Jacopo

uomo 64 anni di San Marcello Piteglio buone condizioni al San Jacopo

donna 78 anni di Montale buone condizioni al San Jacopo

donna 69 anni di Pistoia buone condizioni in quarantena nel proprio domicilio

uomo 55 anni di Pistoia, buone condizioni al San Jacopo

uomo 65 anni di Lamporecchio, buone condizioni a Careggi

uomo 30 anni di Lamporecchio, buone condizioni a Careggi

uomo 69 anni di Pistoia, buone condizioni al San Jacopo

donna 69 anni di Pistoia, buone condizioni in quarantena nel proprio domicilio

uomo 88 anni di Pistoia buone condizioni al San Jacopo

uomo 44 anni di Pistoia, buone condizioni al San Jacopo

donna 66 anni di Pistoia, buone condizioni al San Jacopo

uomo 51 anni di Montecatini Terme, buone condizioni al San Jacopo

donna 88 anni di Pistoia, buone condizioni in quarantena nel proprio domicilio

uomo 48 anni di Pistoia buone condizioni in quarantena nel proprio domicilio

uomo 73 anni di Agliana buone condizioni in quarantena nel proprio domicilio

uomo 69 anni di Quarrata, buone condizioni al San Jacopo

uomo di 57 anni di Quarrata buone condizioni al San Jacopo

uomo 54 di Pistoia buone condizioni in quarantena nel proprio domicilio

uomo 77 di Montecatini Terme buone condizioni al San Jacopo

donna 90 anni di Pistoia buone condizioni in quarantena nel proprio domicilio

A breve, conclusa l’indagine epidemiologica per individuare i contatti stretti dei singoli soggetti contagiati, saranno informate adeguatamente le autorità territoriali.

Pubblicato il 18 marzo 2020