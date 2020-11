Coronavirus, 986 nuovi casi su 14.843 tamponi e 3.027 test rapidi effettuati nelle ultime 24 ore. E' questa l'anticipazione fornita dal presidente della Toscana Giani il quale ieri sera ha aggiornato i cittadini anche in diretta Facebook, spiegando che "Adesso possiamo dire che il saldo positivo dei guariti che escono all'ospedale rispetto a quelli che entrano è - 61. Nei prossimi giorni possiamo cheidere di ritornare in zona arancione - continua - se tutto andrà come sta andando avremo le condizioni per chiedere il passaggio nella zona media di rischio".

Potrebbe interessarti anche: Violenza di genere, l’impegno della rete valdelsana di protezione

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 25 novembre 2020