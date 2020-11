Coronavirus a Firenze, oggi in provincia 319 Casi in provincia di Firenze, di cui 72 in zona empolese

Sono 554 i nuovi casi positivi nei territori della Asl Toscana Centro. Nelle ultime 24 ore risultano 22 decessi (16 in provincia di Firenze, 4 in provincia di Prato, 2 in provincia di Pistoia) . Di seguito il dettaglio:

319 Casi in provincia di Firenze, di cui 72 in zona empolese

Bagno a Ripoli 14

Barberino di Mugello 5

Borgo San Lorenzo 3

Calenzano 2

Campi Bisenzio 15

Fiesole 2

Figline e Incisa 8

Firenze 117

Greve in Chianti 2

Impruneta 2

Lastra a Signa 10

Londa 2

Marradi 3

Pelago 1

Pontassieve 5

Reggello 2

San Casciano in Val di Pesa 8

Scandicci 23

Scarperia e San Piero 1

Sesto Fiorentino 13

Signa 7

Vaglia 1

Vicchio 1

72 casi in zona empolese

Capraia e Limite 1

Castelfiorentino 9

Cerreto Guidi 6

Certaldo 6

Empoli 17

Fucecchio 17

Montaione 1

Montelupo Fiorentino 5

Montespertoli 8

Vinci 2

Potrebbe interessarti anche: Palestra comunale di Colle, lavori di efficientamento energetico sull'illuminazione

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 24 novembre 2020