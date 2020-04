Coronavirus: a Poggibonsi consegna mascherine a partire da mercoledì

"Nessuna nuova comunicazione da parte della nostra azienda sanitaria - ha scritto il sindaco -. Resta quindi stabile, ormai da qualche giorno, il numero dei nostri concittadini risultati positivi. Una buona cosa. Pochi minuti fa sono arrivate le mascherine acquistate dalla Regione Toscana per essere gratuitamente fornite ad ogni cittadino. Abbiamo già organizzato il lavoro (da fare domani) di smistamento ed imbustamento per la successiva consegna a domicilio. A partire da mercoledì volontari delle nostre associazioni consegneranno porta per porta le mascherine. Ovviamente senza entrare nelle abitazioni e senza contatti interpersonali. La consegna inizierà mercoledì per proseguire nei giorni seguenti. Occorrerà un po' di pazienza. Noi stiamo facendo tutto il possibile per fare presto e bene. Grazie ai dipendenti dell'amministrazione, ai consiglieri comunali (maggioranza e opposizione) ed ai volontari per la disponibilità che ancora una volta hanno voluto assicurare".

Pubblicato il 6 aprile 2020