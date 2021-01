Coronavirus, confermate percentuali capienza massima tpl e didattica in presenza

Lo stabilisce, con decorrenza da oggi, sabato 16 gennaio, un’ordinanza emanata dal presidente della Regione Eugenio Giani.

“L’andamento dei contagi e degli altri indicatori – ha detto Giani - è confortante, e questo è confermato dal fatto che da domani la Toscana continuerà ad essere gialla. Non possiamo tuttavia abbassare la guardia. Dobbiamo continuare a essere responsabili e prudenti. Da parte nostra non mancheremo di impegnarci per fare in modo da trovare il giusto equilibrio tra quelle che sono le esigenze dei cittadini a condurre una vita quanto più possibile normale e le misure e le cautele necessarie per contrastare il virus”.

Pubblicato il 16 gennaio 2021